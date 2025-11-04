В Рязани арестовали водителя, сбившего насмерть подростка

РЯЗАНЬ, 4 ноя - РИА Новости. Суд в Рязани заключил под стражу местного жителя, сбившего насмерть 11-летнего ребенка на тротуаре, сообщила прокуратура региона.
Как ранее сообщала Госавтоинспекция Рязанской области, 2 ноября водитель автомобиля не справился с управлением и сбил 11-летнего ребенка на тротуаре в Рязани, несовершеннолетний погиб. Прокуратура региона отмечала, что мужчина был пьян.
"С учетом мнения прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца до 1 января 2026 года", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Ведомство уточняет, что 34-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).