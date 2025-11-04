Пострадавший при обрушении башни в Риме рабочий умер в больнице

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Рабочий, которого спасатели достали из-под завалов обрушившейся башни в Риме, скончался в больнице, передает агентство Франс Пресс.

"Рабочий, которого в понедельник вытащили из-под завалов обрушившейся средневековой башни в Риме, скончался в больнице", - говорится в сообщении агентства.