Пострадавший при обрушении башни в Риме рабочий умер в больнице
Рабочий, которого спасатели достали из-под завалов обрушившейся башни в Риме, скончался в больнице, передает агентство Франс Пресс.
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Рабочий, которого спасатели достали из-под завалов обрушившейся башни в Риме, скончался в больнице, передает агентство Франс Пресс.
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Рабочий, которого спасатели достали из-под завалов обрушившейся башни в Риме, скончался в больнице, передает агентство Франс Пресс.
В понедельник обрушилась часть средневековой башни Конти в центре Рима
неподалеку от Колизея, пострадали трое румынских рабочих, занятых на реконструкции памятника. Позднее произошло повторное обрушение конструкций, накрывшее оцепленную территорию облаком строительной пыли. По данным агентства askanews, спасателям пришлось вручную разбирать завалы в поисках рабочего, застрявшего под ними. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что рабочего получилось вызволить и доставить с травмами в больницу.
"Рабочий, которого в понедельник вытащили из-под завалов обрушившейся средневековой башни в Риме, скончался в больнице", - говорится в сообщении агентства.