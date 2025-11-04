https://ria.ru/20251104/rim-2052698179.html
В Риме спасли рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни
В Риме спасли рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни
В Риме спасли рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни
Спасатели достали рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни в Риме, он госпитализирован, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Спасатели достали рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни в Риме, он госпитализирован, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
В понедельник обрушилась часть средневековой башни Конти в центре Рима
неподалеку от Колизея, пострадали трое румынских рабочих, занятых на реконструкции памятника. Позднее произошло повторное обрушение конструкций, накрывшее оцепленную территорию облаком строительной пыли. По данным агентства askanews, спасателям пришлось вручную разбирать завалы в поисках рабочего, застрявшего под завалами.
"Рабочий, застрявший в рухнувшей башне в Риме, был извлечен из-под завалов в понедельник вечером. Он получил травмы и был госпитализирован", - пишет агентство.