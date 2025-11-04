Рейтинг@Mail.ru
В Риме спасли рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни
04.11.2025
В Риме спасли рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни
В Риме спасли рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни
В Риме спасли рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Спасатели достали рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни в Риме, он госпитализирован, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
В понедельник обрушилась часть средневековой башни Конти в центре Рима неподалеку от Колизея, пострадали трое румынских рабочих, занятых на реконструкции памятника. Позднее произошло повторное обрушение конструкций, накрывшее оцепленную территорию облаком строительной пыли. По данным агентства askanews, спасателям пришлось вручную разбирать завалы в поисках рабочего, застрявшего под завалами.
"Рабочий, застрявший в рухнувшей башне в Риме, был извлечен из-под завалов в понедельник вечером. Он получил травмы и был госпитализирован", - пишет агентство.
Экстренные службы на месте частичного обрушения средневековой башни Конти неподалеку от Колизея в Риме - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Спасатели вручную разбирают завалы после обрушения башни в Риме, пишут СМИ
Вчера, 23:09
 
