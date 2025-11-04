В Риме спасли рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Спасатели достали рабочего, застрявшего под завалами обрушившейся башни в Риме, он госпитализирован, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

"Рабочий, застрявший в рухнувшей башне в Риме, был извлечен из-под завалов в понедельник вечером. Он получил травмы и был госпитализирован", - пишет агентство.