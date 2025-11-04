https://ria.ru/20251104/razvedka-2052706016.html
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем - РИА Новости, 04.11.2025
Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Черным морем
Разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135U пролетел над Черным морем и развернулся в сторону Европы, свидетельствуют данные интернет-портала Flightradar24. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T04:01:00+03:00
2025-11-04T04:01:00+03:00
2025-11-04T08:55:00+03:00
в мире
черное море
сочи
германия
европа
ввс сша
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155701/84/1557018404_0:209:2375:1545_1920x0_80_0_0_00db350004f7368b3e439926615ae7b8.jpg
https://ria.ru/20250907/samolet-2040302949.html
черное море
сочи
германия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155701/84/1557018404_104:0:2271:1625_1920x0_80_0_0_762e9b771ad57b2146e62041293df261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, сочи, германия, европа, ввс сша, вооруженные силы сша
В мире, Черное море, Сочи, Германия, Европа, ВВС США, Вооруженные силы США