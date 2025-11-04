Нарышкин рассказал, как Курчатова удивили данные разведки

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Информация, полученная советской разведкой в годы Великой Отечественной войны, удивила отечественных атомщиков и позволила СССР реализовать собственную программу создания ядерных реакторов на тяжелой воде, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он выступил 31 октября в "Росатоме". В ходе встречи Нарышкин передал генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной отрасли РФ. В числе этих документов - оригинал записки, подготовленной научным руководителем атомного проекта СССР академиком Игорем Курчатовым на основе данных разведки и направленной им в советское правительство.

Записка была подготовлена в 1943 году, и она касается двух проблем, первой из которых был метод обогащения урана путем газовой диффузии, отметил Нарышкин, со словами которого ознакомилось РИА Новости. Вторая тема касалась возможности запуска цепной ядерной реакции в природном уране за счет использования тяжелой воды в качестве замедлителя нейтронов, отметил директор СВР

"И вот что об этом пишет Игорь Васильевич: "для советских физиков это явилось неожиданным и противоречащим установившейся точке зрения о невозможности осуществления реакции в смеси "уран-тяжелая вода", - процитировал Нарышкин Курчатова

Директор СВР пояснил важность этой информации. "Таким образом, информационная поддержка и добытые разведывательные материалы положили начало советской тяжеловодной программе и запуску в 1949 году первого в Советском Союзе тяжеловодного реактора - так называемая Лаборатория №3 в Новых Черемушках", - сказал Нарышкин

В тяжеловодных ядерных реакторах (ТВР) в качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов используется тяжелая вода - оксид дейтерия D2O. У тяжелой воды очень низкая степень поглощения нейтронов и при этом очень высокая способность замедлять нейтроны. Благодаря этому реакторы на тяжелой воде могут работать на природном уране, что позволяет не строить дорогие мощности по его обогащению.

Первый советский экспериментальный ядерный реактор на тяжелой воде, получивший условный индекс ОК-187, был введен в строй в Лаборатории №3 в апреле 1949 года. На нем отрабатывались технологии и конструкции, которые были нужны для строительства более мощных промышленных тяжеловодных реакторов-наработчиков оружейного плутония, трития, а также ряда радиоактивных изотопов для народного хозяйства. Три таких ТВР впоследствии, в 1950-1980-х годах, работали на Южном Урале на комбинате "Маяк" (ныне предприятие " Росатома " " Производственное объединение "Маяк ", ЗАТО Озерск Челябинской области ). С 1988 года на "Маяке" эксплуатируется тяжеловодный реактор ЛФ-2, ориентированный на наработку коммерческих радиоактивных изотопов для производства источников ионизирующих излучений и радионуклидных препаратов.

Реактор ОК-187 в 1950-х годах был реконструирован на полную мощность в 2,5 МВт и стал экспериментальной базой для исследований по ядерной физике, физике твердого тела и физике ядерных реакторов. Реактор был окончательно остановлен в 1987 году и переведен в безопасное состояние.

Видеозапись выступления Нарышкина опубликована на сайте СВР.

Российская атомная отрасль отметила свое 80-летие 20 августа. А 26 октября исполнилось 100 лет отечественной научно-технической разведке (НТР) - одному из ключевых направлений работы СВР России