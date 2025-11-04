Нарышкин рассказал, как Курчатова удивили данные разведки

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Информация, полученная советской разведкой в годы Великой Отечественной войны, удивила отечественных атомщиков и позволила СССР реализовать собственную программу создания ядерных реакторов на тяжелой воде, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Он выступил 31 октября в "Росатоме". В ходе встречи Нарышкин передал генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной отрасли РФ. В числе этих документов - оригинал записки, подготовленной научным руководителем атомного проекта СССР академиком Игорем Курчатовым на основе данных разведки и направленной им в советское правительство.
Записка была подготовлена в 1943 году, и она касается двух проблем, первой из которых был метод обогащения урана путем газовой диффузии, отметил Нарышкин, со словами которого ознакомилось РИА Новости. Вторая тема касалась возможности запуска цепной ядерной реакции в природном уране за счет использования тяжелой воды в качестве замедлителя нейтронов, отметил директор СВР.
"И вот что об этом пишет Игорь Васильевич: "для советских физиков это явилось неожиданным и противоречащим установившейся точке зрения о невозможности осуществления реакции в смеси "уран-тяжелая вода", - процитировал Нарышкин Курчатова.
Директор СВР пояснил важность этой информации. "Таким образом, информационная поддержка и добытые разведывательные материалы положили начало советской тяжеловодной программе и запуску в 1949 году первого в Советском Союзе тяжеловодного реактора - так называемая Лаборатория №3 в Новых Черемушках", - сказал Нарышкин.
В тяжеловодных ядерных реакторах (ТВР) в качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов используется тяжелая вода - оксид дейтерия D2O. У тяжелой воды очень низкая степень поглощения нейтронов и при этом очень высокая способность замедлять нейтроны. Благодаря этому реакторы на тяжелой воде могут работать на природном уране, что позволяет не строить дорогие мощности по его обогащению.
Программа по созданию в СССР реакторов на тяжелой воде велась в рамках советского атомного проекта в специально созданной для этого Лаборатории №3 Академии наук СССР (ныне - Институт теоретической и экспериментальной физики ИТЭФ, входит в состав Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"). Научным руководителем тяжеловодной программы СССР стал академик Абрам Алиханов. Для Лаборатории №3 в Москве была выделена территория в бывшей усадьбе Меньшиковых в районе Новых Черемушек.
Первый советский экспериментальный ядерный реактор на тяжелой воде, получивший условный индекс ОК-187, был введен в строй в Лаборатории №3 в апреле 1949 года. На нем отрабатывались технологии и конструкции, которые были нужны для строительства более мощных промышленных тяжеловодных реакторов-наработчиков оружейного плутония, трития, а также ряда радиоактивных изотопов для народного хозяйства. Три таких ТВР впоследствии, в 1950-1980-х годах, работали на Южном Урале на комбинате "Маяк" (ныне предприятие "Росатома" "Производственное объединение "Маяк", ЗАТО Озерск Челябинской области). С 1988 года на "Маяке" эксплуатируется тяжеловодный реактор ЛФ-2, ориентированный на наработку коммерческих радиоактивных изотопов для производства источников ионизирующих излучений и радионуклидных препаратов.
Реактор ОК-187 в 1950-х годах был реконструирован на полную мощность в 2,5 МВт и стал экспериментальной базой для исследований по ядерной физике, физике твердого тела и физике ядерных реакторов. Реактор был окончательно остановлен в 1987 году и переведен в безопасное состояние.
Видеозапись выступления Нарышкина опубликована на сайте СВР.
Российская атомная отрасль отметила свое 80-летие 20 августа. А 26 октября исполнилось 100 лет отечественной научно-технической разведке (НТР) - одному из ключевых направлений работы СВР России.
Сведения, полученные научно-технической разведкой, помогли СССР в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. А добычу этой информации специалисты считают самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории.