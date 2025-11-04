Рейтинг@Mail.ru
04.11.2025

ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Белгородской областью
14:26 04.11.2025
ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Белгородской областью
Российские силы ПВО во вторник уничтожили 8 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.11.2025
ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Белгородской областью

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российские силы ПВО во вторник уничтожили 8 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ.
"Четвертого ноября т.г. в период с 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Российский дрон и гражданский автомобиль в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Появились кадры встречи российского дрона с гражданской машиной в зоне СВО
Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
