ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Белгородской областью
ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Белгородской областью - РИА Новости, 04.11.2025
ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Белгородской областью
Российские силы ПВО во вторник уничтожили 8 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T14:26:00+03:00
2025-11-04T14:26:00+03:00
2025-11-04T14:26:00+03:00
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
2025
Новости
ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников над Белгородской областью
Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Белгородской областью