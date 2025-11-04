Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников, почти половину из них - над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 3 ноября текущего года до 7.00 4 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.