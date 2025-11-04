https://ria.ru/20251104/pvo-2052718427.html
Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников, почти половину из них - над Воронежской областью, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T07:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
курская область
волгоградская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
