Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 04.11.2025 (обновлено: 07:38 04.11.2025)
Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников, почти половину из них - над Воронежской областью, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников, почти половину из них - над Воронежской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 3 ноября текущего года до 7.00 4 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 40 из них были сбиты над Воронежской областью, 20 - над Нижегородской, 10 - над Белгородской.
Кроме того, шесть дронов уничтожены над Курской областью, четыре - над Липецкой, по два - над Волгоградской областью и над территорией Республики Башкортостан, а также один - над Саратовской областью.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Воронежская область
Курская область
Волгоградская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
