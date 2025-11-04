Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал разработчикам вооружения успехов - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/putin-2052846398.html
Путин пожелал разработчикам вооружения успехов
Путин пожелал разработчикам вооружения успехов - РИА Новости, 04.11.2025
Путин пожелал разработчикам вооружения успехов
Президент России Владимир Путин пожелал успехов разработчикам вооружения в решении самых сложных задач. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T21:47:00+03:00
2025-11-04T21:47:00+03:00
россия
владимир путин
валерий герасимов
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052845532.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, валерий герасимов, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Путин пожелал разработчикам вооружения успехов

Путин пожелал разработчикам вооружения успехов в решении сложных задач

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов разработчикам вооружения в решении самых сложных задач.
"Желаю вам успехов в решении самых сложных задач. Знаю, уверен просто, что вы и ваши коллеги к этому готовы", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин рассказал, как еще будут применяться компоненты "Буревестника"
Вчера, 21:44
 
РоссияВладимир ПутинВалерий Герасимовмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала