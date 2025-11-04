Путин пожелал разработчикам вооружения успехов

"Желаю вам успехов в решении самых сложных задач. Знаю, уверен просто, что вы и ваши коллеги к этому готовы", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.