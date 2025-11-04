https://ria.ru/20251104/putin-2052846398.html
Путин пожелал разработчикам вооружения успехов
россия
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов разработчикам вооружения в решении самых сложных задач.
"Желаю вам успехов в решении самых сложных задач. Знаю, уверен просто, что вы и ваши коллеги к этому готовы", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
Ранее президент РФ Владимир Путин
сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.