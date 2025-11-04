Путин заявил, что Россия продолжает развивать ядерный потенциал

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал - все, о чем мы сейчас говорим, давно анонсированная работа", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.