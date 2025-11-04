Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал разработку "Буревестника" и "Посейдона" исторической - РИА Новости, 04.11.2025
21:39 04.11.2025 (обновлено: 21:40 04.11.2025)
Путин назвал разработку "Буревестника" и "Посейдона" исторической
Путин назвал разработку "Буревестника" и "Посейдона" исторической
Путин назвал разработку "Буревестника" и "Посейдона" исторической

Путин: разработка "Посейдона" и "Буревестника" имеет историческое значение

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Разработка стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" имеет историческое значение для народа России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу поблагодарить вас и все научные, производственные, трудовые коллективы, а это десятки тысяч людей, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия. Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа", - сказал Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".
