Путин рассказал о материалах, используемых в "Посейдоне" и Буревестнике"
Путин рассказал о материалах, используемых в "Посейдоне" и Буревестнике" - РИА Новости, 04.11.2025
Путин рассказал о материалах, используемых в "Посейдоне" и Буревестнике"
В разработках "Буревестник" и "Посейдон" используются только отечественные материалы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин рассказал о материалах, используемых в "Посейдоне" и Буревестнике"
Путин: в "Посейдоне" и Буревестнике" используются отечественные материалы
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В разработках "Буревестник" и "Посейдон" используются только отечественные материалы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, это важно, я уже упомянул об этом, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
Ранее Путин
сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
президенту России
. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.