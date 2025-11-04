Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о материалах, используемых в "Посейдоне" и Буревестнике"
21:39 04.11.2025
Путин рассказал о материалах, используемых в "Посейдоне" и Буревестнике"
В разработках "Буревестник" и "Посейдон" используются только отечественные материалы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2025
технологии, россия, владимир путин, валерий герасимов
Технологии, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Путин рассказал о материалах, используемых в "Посейдоне" и Буревестнике"

Путин: в "Посейдоне" и Буревестнике" используются отечественные материалы

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. В разработках "Буревестник" и "Посейдон" используются только отечественные материалы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, это важно, я уже упомянул об этом, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
Ранее Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Кадры испытаний лазерных систем противодействия беспилотникам - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В России прошли испытания лазерных систем противодействия беспилотникам
