Путин в День народного единства вручил госнаграды и поздравил с праздником - РИА Новости, 04.11.2025
17:55 04.11.2025 (обновлено: 21:26 04.11.2025)
Путин в День народного единства вручил госнаграды и поздравил с праздником
Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил государственные награды и поздравил россиян с Днем народного единства.
Путин вручает государственные награды в Кремле
Путин вручает государственные награды в Кремле
2025-11-04T17:55
true
PT69M31S
Путин: у России немало преданных друзей
Владимир Путин заявил, что у России немало преданных друзей.
2025-11-04T17:55
true
PT1M10S
Поздравление Путина с Днем народного единства
Поздравление Путина с Днем народного единства
2025-11-04T17:55
true
PT0M50S
Путин: понятие единства означает сохранение суверенитета России
День народного единства имеет особое значение, потому что понятие единства означает сохранение суверенитета России, заявил Путин.
2025-11-04T17:55
true
PT0M43S
Слова благодарности Путина патриарху Кириллу за вклад в укрепление единства нации
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-11-04T17:55
true
PT1M07S
Кадры из Екатерининского зала Кремля
Кадры из Екатерининского зала Кремля
2025-11-04T17:55
true
PT0M15S
Завершение церемонии вручения госнаград в Кремле
Завершение церемонии вручения госнаград в Кремле
2025-11-04T17:55
true
PT0M11S
россия, владимир путин, общество, день народного единства, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Владимир Путин, Общество, День народного единства, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)

Путин в День народного единства вручил госнаграды и поздравил с праздником

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии в Кремле вручил государственные награды и поздравил россиян с Днем народного единства.
«

"Уважаемые коллеги, у России немало преданных друзей. И сегодня, в День народного единства, с нами яркие представители интеллектуальных, творческих, деловых кругов разных государств", — сказал он.

Россия всегда открыта для новых взаимовыгодных контактов с зарубежными партнерами, подчеркнул президент.
«

"Ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Кроме того, глава государства отметил роль россиян в защите суверенитета и достоинства страны мирным и ратным трудом.
Президент также добавил, что День народного единства наделен особым смыслом и Россия стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми народами мира.
«

"Конечно, это прежде всего праздник граждан России, и он имеет особое значение. И не только потому, что много столетий назад произошли события, которые сохранили страну, а потому, что само понятие единства, единения означает не что другое, как сохранение нашей страны, нашего суверенитета и нашей государственности".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
На церемонии награждения Путин вручил премии за вклад в укрепление единства российской нации 2023-2025 годов патриарху Кириллу, гендиректору Национального центра "Россия" Наталье Виртуозовой, ее заместителю Павлу Дорошенко, ученому секретарю музея "Лудорвай" в Удмуртии Павлу Орлову, замдиректора ООО "Открытия" Анне Габдуллиной и замначальника Управления президента по общественным проектам Алексею Жаричу.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени присудили президенту Русского благотворительного фонда Александра Солженицына, вдове писателя Наталии Солженицыной, а также спецпредставителю президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому.
Награды также получили представители религиозных конфессий:
  • глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (в миру Мкртич Нерсисян) — орден Александра Невского;
  • глава Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнутдинов — орден "За доблестный труд";
  • главный раввин России Берл Лазар, глава российских протестантов Сергей Ряховский и глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий — ордена Почета;
  • глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо лама Дамба Аюшеев и верховный муфтий Талгат Таджуддин — почетные грамоты президента.
Орден Дружбы из рук главы государства получили иностранные представители, в том числе итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, почетный генконсул России в Северном округе Израиля Амин Сафия, председатель филиала "Русского географического общества" в Шри-Ланке Саман Кумару Ранджит Вирасинхе, немецкий пианист и дирижер Юстус Франц.
Медалей Пушкина удостоились посол ОАЭ в России Мухаммад Ахмад аль-Джабер, игумения Гавриила и протоирей Андрей, представители белорусского православия в структуре РПЦ, японская артистка Комаки Курихара, иракский переводчик с русского на курдский язык Рашад Миран, председатель исполнительного совета Свободного университета Киншасы Медар Бомпоко Бокете.

День народного единства — государственный праздник, который учредили по инициативе Межрелигиозного совета России. Впервые его отметили 4 ноября 2005 года. С тех пор этот день является официальным выходным.

История праздника связана с событиями 1612 года, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

Празднование Дня народного единства
День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября.

На фото: участники фестиваля "Народное единство" в Новосибирске

Праздник символизирует нерушимое единство многонационального народа России.

История праздника связана с 1612 годом, когда благодаря народному ополчению, возглавляемому Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, удалось изгнать польских захватчиков из Москвы и закончить период Смутного времени.

Чудотворная Казанская икона Божией Матери имеет большое значение для праздника.

Так, с ней нижегородское земское ополчение сумело взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы.

После этого князь Пожарский поставил икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на его деньги на Красной площади воздвигли Казанский собор.

Святую икону в 1636 году перенесли в новоустроенный храм, где она хранилась почти 300 лет. Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

В память о тех событиях указом царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, был установлен праздник — День Казанской иконы Божией Матери.

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

В 2004 году благодаря усилиям Межрелигиозного совета России исторический праздник был возрожден, и с 2005 года его начали отмечать.

