Путин подписал закон о праве МИД аккредитовывать дипломатов
Путин подписал закон о праве МИД аккредитовывать дипломатов - РИА Новости, 04.11.2025
Путин подписал закон о праве МИД аккредитовывать дипломатов
Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий МИД России полномочиями по аккредитации представителей дипломатического и консульского корпуса
Путин подписал закон о праве МИД аккредитовывать дипломатов
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий МИД России полномочиями по аккредитации представителей дипломатического и консульского корпуса, должностных лиц международных организаций и их представительств на территории РФ.
Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовой информации.
Закон наделяет МИД России полномочиями по осуществлению аккредитации представителей дипломатического и консульского корпуса, должностных лиц международных организаций и их представительств на территории Российской Федерации и выдачу им аккредитационных документов.
Также МИД РФ наделяется полномочиями по установлению порядка аккредитации, формы аккредитационных документов, а также формы аккредитационной анкеты.