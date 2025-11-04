Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил работу "Рособоронэкспорта"
04.11.2025
Путин отметил работу "Рособоронэкспорта"
Путин отметил работу "Рособоронэкспорта"
Президент России Владимир Путин заявил, что работа "Рособоронэкспорта" повышает финансовую устойчивость отечественного ОПК, подтверждает авторитет РФ как... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T10:31:00+03:00
2025-11-04T10:31:00+03:00
2025
экономика, россия, владимир путин, рособоронэкспорт
Экономика, Россия, Владимир Путин, Рособоронэкспорт
Путин отметил работу "Рособоронэкспорта"

Путин: "Рособоронэкспорт" повышает авторитет РФ как поставщика военной продукции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работа "Рособоронэкспорта" повышает финансовую устойчивость отечественного ОПК, подтверждает авторитет РФ как надежного поставщика военной продукции и технологий.
Президент направил поздравительную телеграмму коллективу "Рособоронэкспорта" с 25-летием компании, текст опубликован на сайте Кремля.
"Такая активная работа повышает финансовую устойчивость и стабильность отечественного ОПК, подтверждает авторитет России как надёжного поставщика военной продукции и технологий, позволяет выстраивать между государствами прочные отношения стратегического партнёрства и союзничества", - говорится в телеграмме.
Российский лидер выразил уверенность в том, что коллектив и впредь будет достойно решать поставленные задачи, а также пожелал сотрудникам и ветеранам компании здоровья, успехов и всего самого доброго.
Путин оценил место "Рособоронэкспорта" на мировом рынке вооружений
