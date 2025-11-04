Путин отметил работу "Рособоронэкспорта"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что работа "Рособоронэкспорта" повышает финансовую устойчивость отечественного ОПК, подтверждает авторитет РФ как надежного поставщика военной продукции и технологий.
Президент направил поздравительную телеграмму коллективу "Рособоронэкспорта" с 25-летием компании, текст опубликован на сайте Кремля.
"Такая активная работа повышает финансовую устойчивость и стабильность отечественного ОПК, подтверждает авторитет России как надёжного поставщика военной продукции и технологий, позволяет выстраивать между государствами прочные отношения стратегического партнёрства и союзничества", - говорится в телеграмме.
Российский лидер выразил уверенность в том, что коллектив и впредь будет достойно решать поставленные задачи, а также пожелал сотрудникам и ветеранам компании здоровья, успехов и всего самого доброго.