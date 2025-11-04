https://ria.ru/20251104/pszh-bavariya-smotret-onlayn-2052774605.html
"ПСЖ" — "Бавария": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
"ПСЖ" — "Бавария": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"ПСЖ" — "Бавария": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
"ПСЖ" и "Бавария" встретятся в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T21:58:00+03:00
2025-11-04T21:58:00+03:00
2025-11-04T21:58:00+03:00
футбол
бавария
лига чемпионов уефа
пари сен-жермен (псж)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041901834_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0f29c8be2f910a49625da2f223626630.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041901834_392:257:2780:2048_1920x0_80_0_0_78f4dd299b326e5ce3863474a0def281.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бавария, лига чемпионов уефа, пари сен-жермен (псж), анонсы и трансляции матчей
Футбол, Бавария, Лига чемпионов УЕФА, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Анонсы и трансляции матчей