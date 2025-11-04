Рейтинг@Mail.ru
Нутрициолог рассказала, как нарастить мышечную массу
03:20 04.11.2025 (обновлено: 09:45 04.11.2025)
Нутрициолог рассказала, как нарастить мышечную массу
Нутрициолог рассказала, как нарастить мышечную массу - РИА Новости, 04.11.2025
Нутрициолог рассказала, как нарастить мышечную массу
Употребление достаточного количества белка, полиненасыщенных жиров, углеводов и жидкости, а также качественный сон помогут нарастить мышечную массу, рассказала... РИА Новости, 04.11.2025
общество
россия
питание
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Нутрициолог рассказала, как нарастить мышечную массу

Масленникова советует чередовать типы белка, чтобы нарастить мышечную массу

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Употребление достаточного количества белка, полиненасыщенных жиров, углеводов и жидкости, а также качественный сон помогут нарастить мышечную массу, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.
"В рационе должно быть достаточно аминокислот для построения мышечной массы, их можно получить из животного белка и растительного. Лучше чередовать разные типы животного белка (яйца, творог, жирные сорта рыбы, красное мясо, птица) и дополнять растительными источниками белка (бобовые, орехи). Потребляйте достаточное количество жиров, лучше полиненасыщенных, и сложных углеводов. Также достаточное количество жидкости в день, вводите высокоминерализованные воды для восполнения теряемых с потом электролитов", - сказала эксперт.
Отдельное внимание при наборе мышечной массы нутрициолог посоветовала уделить сну.
"Отрегулируйте свой сон. Набрать мышечную массу с достаточным количеством нагрузок, сбалансированным питанием, но без качественного 7-8 часового сна невозможно. Во сне наиболее активен наш гормон роста, который отвечает за формирование новой мышечной ткани", - подчеркнула Масленникова.
Также нутрициолог отметила, что перед началом тренировок необходимо проверить, достаточно ли витаминов и микроэлементов в организме.
"Необходимо также учитывать, что при повышенных нагрузках организм нуждается в большем количестве витаминов и микроэлементов для получения энергии, поэтому перед началом тренировок необходимо проверить, нет ли дефицитов, скомпенсировать их и лишь потом начать процесс тренировок", - рассказала эксперт.
