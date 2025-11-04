Нутрициолог рассказала, как нарастить мышечную массу

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Употребление достаточного количества белка, полиненасыщенных жиров, углеводов и жидкости, а также качественный сон помогут нарастить мышечную массу, рассказала РИА Новости нутрициолог Мила Масленникова.

"В рационе должно быть достаточно аминокислот для построения мышечной массы, их можно получить из животного белка и растительного. Лучше чередовать разные типы животного белка (яйца, творог, жирные сорта рыбы, красное мясо, птица) и дополнять растительными источниками белка (бобовые, орехи). Потребляйте достаточное количество жиров, лучше полиненасыщенных, и сложных углеводов. Также достаточное количество жидкости в день, вводите высокоминерализованные воды для восполнения теряемых с потом электролитов", - сказала эксперт.

Отдельное внимание при наборе мышечной массы нутрициолог посоветовала уделить сну.

"Отрегулируйте свой сон. Набрать мышечную массу с достаточным количеством нагрузок, сбалансированным питанием, но без качественного 7-8 часового сна невозможно. Во сне наиболее активен наш гормон роста, который отвечает за формирование новой мышечной ткани", - подчеркнула Масленникова.

Также нутрициолог отметила, что перед началом тренировок необходимо проверить, достаточно ли витаминов и микроэлементов в организме.