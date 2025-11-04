Gunvor: продажа "Лукойлом" зарубежных активов не предполагает их возврата

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Продажа "Лукойлом" своих зарубежных активов не предполагает их обратного выкупа даже в случае снятия международных санкций, таковы условия договора, заявил глава согласившейся выкупить эти активы компании Gunvor Торбьёрн Тёрнквист.

"Лукойл" ранее сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Лукойл" уже согласовал ключевые условия и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.