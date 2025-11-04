Рейтинг@Mail.ru
20:01 04.11.2025
Gunvor: продажа "Лукойлом" зарубежных активов не предполагает их возврата
Gunvor: продажа "Лукойлом" зарубежных активов не предполагает их возврата
2025-11-04T20:01:00+03:00
2025-11-04T20:01:00+03:00
экономика, дубай, лукойл, gunvor group, министерство финансов сша
Экономика, Дубай, ЛУКОЙЛ, Gunvor Group, Министерство финансов США
Стенд компании "Лукойл"
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Продажа "Лукойлом" своих зарубежных активов не предполагает их обратного выкупа даже в случае снятия международных санкций, таковы условия договора, заявил глава согласившейся выкупить эти активы компании Gunvor Торбьёрн Тёрнквист.
"Нет, ни в коем случае. Это чистая сделка. Как только это будет сделано, все. Мы больше не имеем никакого отношения к "Лукойлу", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV.
Он добавил, что многие из зарубежных активов "Лукойла" хорошо вписываются в портфель Gunvor. В частности, речь идет о трейдинге и нефтепереработке, которыми уже занимается компания. Но некоторые активы, возможно, лучше будет передать в другие руки.
"Лукойл" ранее сообщил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Лукойл" уже согласовал ключевые условия и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В КМГ высказались о планах выкупить долю в их проектах с Лукойлом
ЭкономикаДубайЛУКОЙЛGunvor GroupМинистерство финансов США
 
 
