В доме культуры в Забайкалье вспыхнул пожар из-за голубиного помета
В доме культуры в Забайкалье вспыхнул пожар из-за голубиного помета
Дом культуры загорелся в Забайкалье из-за голубиного помёта, огонь потушили на площади 600 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 04.11.2025
россия
В доме культуры в Забайкалье вспыхнул пожар из-за голубиного помета
ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Дом культуры загорелся в Забайкалье из-за голубиного помёта, огонь потушили на площади 600 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, огонь охватил крышу дома культуры в селе Староцурухайтуй в Забайкалье поздно вечером в воскресенье: открытое горение удалось ликвидировать к полуночи, а полностью потушить возгорание к двум часам ночи.
"Сотрудники государственного пожарного надзора, проведя обследование, установили предварительную причину возникновения пожара: голубиный помёт скопился возле раскалённой дымоходной трубы котла. Высохшие отложения вспыхнули от жара, и огонь перекинулся на деревянные конструкции крыши. Площадь повреждений составила 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В тушении были задействованы шесть единиц техники и 31 пожарный и спасатель, включая добровольную пожарную дружину.