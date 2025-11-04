Пожар в Доме культуры в Забайкалье

© Фото : МЧС России Пожар в Доме культуры в Забайкалье

В доме культуры в Забайкалье вспыхнул пожар из-за голубиного помета

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Дом культуры загорелся в Забайкалье из-за голубиного помёта, огонь потушили на площади 600 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России.

По данным ведомства, огонь охватил крышу дома культуры в селе Староцурухайтуй в Забайкалье поздно вечером в воскресенье: открытое горение удалось ликвидировать к полуночи, а полностью потушить возгорание к двум часам ночи.

"Сотрудники государственного пожарного надзора, проведя обследование, установили предварительную причину возникновения пожара: голубиный помёт скопился возле раскалённой дымоходной трубы котла. Высохшие отложения вспыхнули от жара, и огонь перекинулся на деревянные конструкции крыши. Площадь повреждений составила 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.