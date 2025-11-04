https://ria.ru/20251104/pozdravlenie-2052751999.html
Поздравления бойцов СВО с Днем народного единства
Российские военнослужащие, ведущие бои в зоне СВО, поздравили россиян с Днем народного единства, государственным праздником, отмечаемым 4 ноября.
видео, день народного единства, россия, вооруженные силы рф
Видео, День народного единства, Россия, Вооруженные силы РФ
