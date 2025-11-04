Рейтинг@Mail.ru
Поздравления бойцов СВО с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/pozdravlenie-2052751999.html
Поздравления бойцов СВО с Днем народного единства
Поздравления бойцов СВО с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Поздравления бойцов СВО с Днем народного единства
Российские военнослужащие, ведущие бои в зоне СВО, поздравили россиян с Днем народного единства, государственным праздником, отмечаемым 4 ноября.
2025-11-04T12:19:00+03:00
2025-11-04T12:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052748908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76d4ff70019e25592da964d4e156ac8a.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Желаем мира и взаимопонимания". Поздравления бойцов СВО с Днем народного единства.
Российские военнослужащие, ведущие бои в зоне СВО, поздравили граждан с Днем народного единства, государственным праздником, отмечаемым 4 ноября.
2025-11-04T12:19
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052748908_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ca8ba6bf75665744c772e5b2b152368d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, день народного единства, россия, вооруженные силы рф
Видео, День народного единства, Россия, Вооруженные силы РФ
Поздравления бойцов СВО с Днем народного единства
Российские военнослужащие, ведущие бои в зоне СВО, поздравили россиян с Днем народного единства, государственным праздником, отмечаемым 4 ноября.
2025-11-04T12:19
true
PT1M05S

Поздравления бойцов СВО с Днем народного единства

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Российские военнослужащие, ведущие бои в зоне СВО, поздравили россиян с Днем народного единства, государственным праздником, отмечаемым 4 ноября.
 
Вооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала