Посольство на Филиппинах уточняет информацию о пострадавших россиянах - РИА Новости, 04.11.2025
16:16 04.11.2025
Посольство на Филиппинах уточняет информацию о пострадавших россиянах
Посольство на Филиппинах уточняет информацию о пострадавших россиянах
Посольство на Филиппинах уточняет информацию о пострадавших россиянах

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Посольство РФ на Филиппинах уточняет у местных властей информацию о пострадавших из-за тайфуна "Калмаэги" россиянах, сообщили РИА Новости в консульском отделе диппредставительства.
"Находимся в контакте с местными компетентными органами, уточняем информацию о наличии среди пострадавших российских граждан", - заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что тайфун "Калмаэги" обрушился на центральную часть Филиппин. Жертвами стихии стали 26 человек, большинство из которых погибли в результате утопления. Около 387 тысяч были эвакуированы в безопасные места.
