15:14 04.11.2025 (обновлено: 15:20 04.11.2025)
Новый посол Израиля в Москве вручил Вершинину копии верительных грамот
Новый посол Израиля в Москве вручил Вершинину копии верительных грамот
© Фото : Посольство Израиля в России/TelegramНовый посол Израиля в Москве Одед Йосеф вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ Сергею Вершинину
© Фото : Посольство Израиля в России/Telegram
Новый посол Израиля в Москве Одед Йосеф вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ Сергею Вершинину
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Новый посол Израиля в Москве Одед Йосеф вручил в понедельник копии верительных грамот замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, сообщили во вторник в российском дипведомстве.
"В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено перспективам развития российско-израильских отношений. Отмечена важность продолжения контактов по всем направлениям двустороннего сотрудничества", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Также стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока.
Одед Йосеф до приезда в Россию занимал должность заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Ранее он был послом страны в Кении, а также работал в представительствах Израиля в Москве, Вашингтоне и Сингапуре.
Предшественница Йосефа Симона Гальперин, досрочно завершившая свою службу в Москве в октябре этого года, займет должность главы европейского департамента израильского МИД.
