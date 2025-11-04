https://ria.ru/20251104/posol-2052783009.html
Новый посол Израиля в Москве вручил Вершинину копии верительных грамот
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Новый посол Израиля в Москве Одед Йосеф вручил в понедельник копии верительных грамот замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, сообщили во вторник в российском дипведомстве.
"В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено перспективам развития российско-израильских отношений. Отмечена важность продолжения контактов по всем направлениям двустороннего сотрудничества", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Также стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока
.
Одед Йосеф до приезда в Россию
занимал должность заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Ранее он был послом страны в Кении
, а также работал в представительствах Израиля
в Москве
, Вашингтоне
и Сингапуре
.
Предшественница Йосефа Симона Гальперин, досрочно завершившая свою службу в Москве в октябре этого года, займет должность главы европейского департамента израильского МИД.