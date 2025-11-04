Новый посол Израиля в Москве вручил Вершинину копии верительных грамот

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Новый посол Израиля в Москве Одед Йосеф вручил в понедельник копии верительных грамот замглавы МИД РФ Сергею Вершинину, сообщили во вторник в российском дипведомстве.

"В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено перспективам развития российско-израильских отношений. Отмечена важность продолжения контактов по всем направлениям двустороннего сотрудничества", - говорится в комментарии на сайте министерства.

Также стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока

Москве, Вашингтоне и Сингапуре. Одед Йосеф до приезда в Россию занимал должность заместителя генерального директора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД Израиля. Ранее он был послом страны в Кении , а также работал в представительствах Израиля