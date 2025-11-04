Москвичам рассказали, когда начнется формирование снежного покрова

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Формирование снежного покрова начнется в Москве с 13 ноября, к 15-16 ноября его высота может составить уже три-пять сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что по ночам в столице ударят морозцы до минус одного - минус шести, в светлое время суток будет около нуля градусов.