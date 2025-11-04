https://ria.ru/20251104/pokrov-2052727714.html
Москвичам рассказали, когда начнется формирование снежного покрова
Москвичам рассказали, когда начнется формирование снежного покрова - РИА Новости, 04.11.2025
Москвичам рассказали, когда начнется формирование снежного покрова
Формирование снежного покрова начнется в Москве с 13 ноября, к 15-16 ноября его высота может составить уже три-пять сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:01:00+03:00
2025-11-04T09:01:00+03:00
2025-11-04T09:01:00+03:00
евгений тишковец
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007418142_0:187:3072:1915_1920x0_80_0_0_6a57419b8aa5b4cf73b30d9ba4890c97.jpg
https://ria.ru/20251104/pogoda-2052723880.html
https://ria.ru/20251102/moskva-2052461932.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007418142_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5751807bfefd2366cf29bea04d9f3340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, москва, общество
Евгений Тишковец, Москва, Общество
Москвичам рассказали, когда начнется формирование снежного покрова
Синоптик Тишковец: формирование снежного покрова начнется в Москве с 13 ноября
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Формирование снежного покрова начнется в Москве с 13 ноября, к 15-16 ноября его высота может составить уже три-пять сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что текущая неделя будет теплой с небольшими дождями, по ночам ожидается плюс четыре - плюс семь, после полудня - плюс семь - плюс 10 градусов. До 10 ноября среднесуточная температура воздуха в Москве
будет держаться выше критериальных плюс пяти градусов, поэтому еще можно эксплуатироваться летнюю резину. Затем начнется стремительное похолодание.
"Столбики термометров устремятся к нулевой отметке: в сумерках минимальная температура воздуха будет колебаться от минус трех до плюс двух, в середине дня - от минус двух до плюс трех градусов. Дожди станут переходить в мокрый снег и снег. С 13 ноября московская земля станет постепенно "белеть" - начнется формирование снежного покрова, который к последующим выходным - к 15 и 16 ноября - уже может составить три-пять сантиметров", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что по ночам в столице ударят морозцы до минус одного - минус шести, в светлое время суток будет около нуля градусов.
"К середине ноября в Москве наступит метеорологическая зима", - заключил Тишковец.