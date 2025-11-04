Рейтинг@Mail.ru
GPS помог бы быстрее найти пропавшего пловца Свечникова, считает адвокат
14:42 04.11.2025
GPS помог бы быстрее найти пропавшего пловца Свечникова, считает адвокат
GPS помог бы быстрее найти пропавшего пловца Свечникова, считает адвокат
николай свечников
водные виды
спорт
николай свечников, водные виды, спорт
Николай Свечников, Водные виды, Спорт
GPS помог бы быстрее найти пропавшего пловца Свечникова, считает адвокат

Чакмак: пропавшего пловца Свечникова могли бы легко найти с GPS-браслетом

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Поиски пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова могли бы быть более эффективными и быстрыми, если бы участникам заплыва выдали GPS-браслеты, заявил РИА Новости адвокат семьи спортсмена Альперен Чакмак.
Глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ сообщал РИА Новости в августе, что у каждого участника заплыва был надет на ногу чип, единственная функция которого - определять время между заходом пловца в море и выходом из него. Функций, аналогичных навигации по GPS, у чипа нет.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Семья пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре
4 ноября, 13:55
"К сожалению, чипы не оборудованы функцией GPS. Если бы организаторы снабдили участников заплыва такой технологией, то бы с помощью чипа легко обнаружили, где находится Николай. Но они не использовали такую простую технологию. Мы считаем, что организаторы допустили серьезную халатность, не предприняли необходимых мер предосторожности", - сообщил Чакмак.
Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости 31 октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Родственники пловца Свечникова прокомментировали показания свидетеля
3 ноября, 05:33
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца на прошлой неделе посетили Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Мать пловца Свечникова считает, что он не мог пропасть бесследно
31 октября, 10:45
 
Николай СвечниковВодные видыСпорт
 
