GPS помог бы быстрее найти пропавшего пловца Свечникова, считает адвокат

СТАМБУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Поиски пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова могли бы быть более эффективными и быстрыми, если бы участникам заплыва выдали GPS-браслеты, заявил РИА Новости адвокат семьи спортсмена Альперен Чакмак.

Глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ сообщал РИА Новости в августе, что у каждого участника заплыва был надет на ногу чип, единственная функция которого - определять время между заходом пловца в море и выходом из него. Функций, аналогичных навигации по GPS, у чипа нет.

"К сожалению, чипы не оборудованы функцией GPS. Если бы организаторы снабдили участников заплыва такой технологией, то бы с помощью чипа легко обнаружили, где находится Николай. Но они не использовали такую простую технологию. Мы считаем, что организаторы допустили серьезную халатность, не предприняли необходимых мер предосторожности", - сообщил Чакмак.

Стамбуле. Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости 31 октября в генеральном консульстве РФ

Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца на прошлой неделе посетили Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.