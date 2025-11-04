Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/pogoda-2052723880.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 04.11.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Кратковременный дождь ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:28:00+03:00
2025-11-04T08:28:00+03:00
москва
евгений тишковец
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052183335_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5ea16dfc1738577bd67c24d32aa6374c.jpg
https://ria.ru/20251102/moskva-2052461932.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052183335_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9f064226944e26ff1cc1370967142a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, евгений тишковец, общество
Москва, Евгений Тишковец, Общество
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Дождь ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 11

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кратковременный дождь ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом разрозненных кучево-дождевых облаков и усилением ветра. В Москве и по области ожидается облачная, к вечеру с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь с общим количеством осадков до шести-восьми литров воды на метр квадратный… Температура воздуха плюс 8 - плюс 11 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер, с переходом на западный и северо-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале ноября
2 ноября, 04:55
 
МоскваЕвгений ТишковецОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала