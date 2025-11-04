Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Кратковременный дождь ожидается в Москве во вторник, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого шлейфом разрозненных кучево-дождевых облаков и усилением ветра. В Москве и по области ожидается облачная, к вечеру с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременный дождь с общим количеством осадков до шести-восьми литров воды на метр квадратный… Температура воздуха плюс 8 - плюс 11 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер, с переходом на западный и северо-западный со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.
