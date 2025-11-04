Жителей ПМР поздравили с Днем народного единства

ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, отметив, что праздник наполнен особым смыслом, сообщила во вторник пресс-служба главы ПМР.

"Этот праздник наполнен особым смыслом, в нем заключена сила приднестровского народа, его единство, его характер", - говорится в поздравлении.

Приднестровский лидер отметил, что наша идентичность лежит в основе веками формировавшихся культурно-исторических особенностей, среди которых близкие и понятные каждому приднестровцу ценности – патриотизм, любовь к своему ближнему, готовность помочь в беде, коллективизм.

"Убежден, что наша сила – в народном единстве, единстве приднестровского общества и государства. Вместе мы справимся со всеми трудностями, вместе мы сумеем сделать еще больше", - подчеркнул Красносельский