Жителей ПМР поздравили с Днем народного единства
11:30 04.11.2025
Жителей ПМР поздравили с Днем народного единства
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, отметив, что праздник наполнен особым РИА Новости, 04.11.2025
2025
молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский, в мире
Молдавия, СССР, Румыния, Вадим Красносельский, В мире
ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, отметив, что праздник наполнен особым смыслом, сообщила во вторник пресс-служба главы ПМР.
"Этот праздник наполнен особым смыслом, в нем заключена сила приднестровского народа, его единство, его характер", - говорится в поздравлении.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
Приднестровский лидер отметил, что наша идентичность лежит в основе веками формировавшихся культурно-исторических особенностей, среди которых близкие и понятные каждому приднестровцу ценности – патриотизм, любовь к своему ближнему, готовность помочь в беде, коллективизм.
"Убежден, что наша сила – в народном единстве, единстве приднестровского общества и государства. Вместе мы справимся со всеми трудностями, вместе мы сумеем сделать еще больше", - подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В ПМР не исключили возможности гуманитарной катастрофы
24 октября, 19:51
 
Молдавия СССР Румыния Вадим Красносельский В мире
 
 
