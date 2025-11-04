https://ria.ru/20251104/pmr--2052745378.html
Жителей ПМР поздравили с Днем народного единства
Жителей ПМР поздравили с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Жителей ПМР поздравили с Днем народного единства
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, отметив, что праздник наполнен особым РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T11:30:00+03:00
2025-11-04T11:30:00+03:00
2025-11-04T11:30:00+03:00
молдавия
ссср
румыния
вадим красносельский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
https://ria.ru/20251031/den-narodnogo-edinstva-v-rossii-2051811007.html
https://ria.ru/20251024/moldaviya-2050476717.html
молдавия
ссср
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский, в мире
Молдавия, СССР, Румыния, Вадим Красносельский, В мире
Жителей ПМР поздравили с Днем народного единства
Глава ПМР Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства
ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский поздравил приднестровцев с Днем народного единства, отметив, что праздник наполнен особым смыслом, сообщила во вторник пресс-служба главы ПМР.
"Этот праздник наполнен особым смыслом, в нем заключена сила приднестровского народа, его единство, его характер", - говорится в поздравлении.
Приднестровский лидер отметил, что наша идентичность лежит в основе веками формировавшихся культурно-исторических особенностей, среди которых близкие и понятные каждому приднестровцу ценности – патриотизм, любовь к своему ближнему, готовность помочь в беде, коллективизм.
"Убежден, что наша сила – в народном единстве, единстве приднестровского общества и государства. Вместе мы справимся со всеми трудностями, вместе мы сумеем сделать еще больше", - подчеркнул Красносельский
.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева
решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.