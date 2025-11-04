Рейтинг@Mail.ru
Сын Плющенко опроверг сообщения о госпитализации
Фигурное катание
Фигурное катание
 
14:04 04.11.2025 (обновлено: 14:05 04.11.2025)
Сын Плющенко опроверг сообщения о госпитализации
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявил, что его не забирала скорая помощь после выступления в ледовом шоу "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге.
В понедельник об инциденте сообщил "Спорт-Экспресс". По информации издания, Плющенко-младшего увезли на машине скорой помощи после шоу с температурой 39,5.
«
"Со мной все хорошо, сейчас у меня температура 37 градусов. Все пишут, что меня забрала скорая помощь, но меня никуда не забирали. В больнице я не лежал, все хорошо. Скорая просто приехала осмотреть меня", - рассказал фигурист на видео, опубликованном в Telegram-канале его матери Яны Рудковской.
"По поводу того, что я вышел на шоу с температурой, - это было лично мое решение. Меня некем было заменить. Тем более это был день рождения моего отца", - добавил спортсмен.
Евгению Плющенко 3 ноября исполнилось 43 года. Александру Плющенко 12 лет.
Евгений и Александр Плющенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Сын Плющенко выиграл турнир, где был единственным участником
27 октября, 08:55
 
Фигурное катание
 
