https://ria.ru/20251104/plyuschenko-2052767286.html
Сын Плющенко опроверг сообщения о госпитализации
Сын Плющенко опроверг сообщения о госпитализации - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Сын Плющенко опроверг сообщения о госпитализации
Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявил, что его не забирала скорая помощь после выступления в ледовом шоу "Спящая... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T14:04:00+03:00
2025-11-04T14:04:00+03:00
2025-11-04T14:05:00+03:00
фигурное катание
евгений плющенко
александр плющенко (гном гномыч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052766724_0:147:3093:1888_1920x0_80_0_0_50e04a566171274ff0bf9fd2f891fa76.jpg
/20251027/plyuschenko-2050819705.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052766724_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_83b044365416f1c31e05e71ffb35591b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений плющенко, александр плющенко (гном гномыч)
Фигурное катание, Евгений Плющенко, Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Сын Плющенко опроверг сообщения о госпитализации
Сын Плющенко заявил, что его не увозили на скорой после шоу в Петербурге
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, заявил, что его не забирала скорая помощь после выступления в ледовом шоу "Спящая красавица" в Санкт-Петербурге.
В понедельник об инциденте сообщил "Спорт-Экспресс". По информации издания, Плющенко-младшего увезли на машине скорой помощи после шоу с температурой 39,5.
«
"Со мной все хорошо, сейчас у меня температура 37 градусов. Все пишут, что меня забрала скорая помощь, но меня никуда не забирали. В больнице я не лежал, все хорошо. Скорая просто приехала осмотреть меня", - рассказал фигурист на видео, опубликованном в Telegram-канале его матери Яны Рудковской.
"По поводу того, что я вышел на шоу с температурой, - это было лично мое решение. Меня некем было заменить. Тем более это был день рождения моего отца", - добавил спортсмен.
Евгению Плющенко
3 ноября исполнилось 43 года. Александру Плющенко
12 лет.