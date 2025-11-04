Сын Плющенко опроверг сообщения о госпитализации

«

"Со мной все хорошо, сейчас у меня температура 37 градусов. Все пишут, что меня забрала скорая помощь, но меня никуда не забирали. В больнице я не лежал, все хорошо. Скорая просто приехала осмотреть меня", - рассказал фигурист на видео, опубликованном в Telegram-канале его матери Яны Рудковской.