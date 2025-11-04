Рейтинг@Mail.ru
Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Торонто" - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:42 04.11.2025 (обновлено: 11:21 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/pittsburg-2052718890.html
Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Торонто"
Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Торонто" - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Торонто"
"Питтсбург Пингвинз" на выезде уступил "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T07:42:00+03:00
2025-11-04T11:21:00+03:00
хоккей
спорт
уэйн гретцки
марио лемье
евгений малкин
коннор макдэвид
вильям нюландер
питтсбург пингвинз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906741_0:12:1080:620_1920x0_80_0_0_4a72ad29d70b60e18e2956defaf08251.png
/20251103/dostal-2052683028.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929906741_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7844714721e8aaa8fd6c7aa0b12971ca.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, уэйн гретцки, марио лемье, евгений малкин, коннор макдэвид, вильям нюландер, питтсбург пингвинз, торонто мейпл лифс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Евгений Малкин, Коннор Макдэвид, Вильям Нюландер, Питтсбург Пингвинз, Торонто Мейпл Лифс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Торонто"

Малкин отдал 16-ю передачу в сезоне, Макдэвид набрал 1100-е очко в НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Питтсбурга"Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
Хоккеист Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Питтсбурга"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" на выезде уступил "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Торонто и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:3 (0:2, 0:1, 4:0). В составе победителей дубль оформил Вильям Нюландер (45-я и 47-я минуты), по шайбе забросили Остон Мэттьюс (44) и Бобби Макмэнн (54). У "Питтсбурга" дважды отличился Бенджамин Киндел (18 и 32), одну шайбу забросил Эрик Карлссон (14).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Торонто
4 : 3
Питтсбург
43:31 • Остон Мэттьюс
(Джейк Маккейб, Вильям Нюландер)
44:47 • Вильям Нюландер
(Мэтью Найс, Морган Райлли)
46:55 • Вильям Нюландер
(Оливер Экман-Ларссон, Остон Мэттьюс)
53:43 • Бобби Макмэнн
(Ник Робертсон, Морган Райлли)
13:08 • Эрик Карлссон
(Сидней Кросби, Филлип Томасино)
17:56 • Benjamin Kindel
(Райан Ши, Вилле Койвунен)
31:50 • Benjamin Kindel
(Евгений Малкин, Брайан Раст)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин ассистировал Кинделу во время его второй заброшенной шайбы. С 16 результативными передачами Малкин делит с Ником Сузуки из "Монреаль Канадиенс" и Коннором Макдэвидом из "Эдмонтон Ойлерз" первое место в списке ассистентов текущего сезона НХЛ.
"Питтсбург" с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Торонто", набрав 15 баллов, располагается на третьей строчке в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Торонто" в ночь на 6 ноября по московскому времени примет "Юту Маммот", а "Питтсбург" сутки спустя дома сыграет с "Вашингтон Кэпиталз".
В другом матче "Эдмонтон" уступил в гостях "Сент-Луис Блюз" со счетом 2:3 (1:0, 1:2, 0:1). Капитан "нефтяников" Макдэвид набрал свое 1100-е очко в НХЛ. На это канадцу потребовалось 726 матчей, только Уэйн Гретцки (464 матча), Марио Лемье (550) и Майк Босси (725) достигали этой отметки быстрее.
"Ванкувер Кэнакс" в овертайме на выезде одолел "Нэшвилл Предаторз" со счетом 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0).
Лукаш Достал - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Достала признали первой звездой недели в НХЛ
3 ноября, 21:28
 
ХоккейСпортУэйн ГретцкиМарио ЛемьеЕвгений МалкинКоннор МакдэвидВильям НюландерПиттсбург ПингвинзТоронто Мейпл ЛифсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала