Передача Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Торонто"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Питтсбург Пингвинз" на выезде уступил "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Торонто и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:3 (0:2, 0:1, 4:0). В составе победителей дубль оформил Вильям Нюландер (45-я и 47-я минуты), по шайбе забросили Остон Мэттьюс (44) и Бобби Макмэнн (54). У "Питтсбурга" дважды отличился Бенджамин Киндел (18 и 32), одну шайбу забросил Эрик Карлссон (14).
04 ноября 2025 • начало в 03:30
Завершен
43:31 • Остон Мэттьюс
44:47 • Вильям Нюландер
(Мэтью Найс, Морган Райлли)
46:55 • Вильям Нюландер
53:43 • Бобби Макмэнн
13:08 • Эрик Карлссон
17:56 • Benjamin Kindel
(Райан Ши, Вилле Койвунен)
31:50 • Benjamin Kindel
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин ассистировал Кинделу во время его второй заброшенной шайбы. С 16 результативными передачами Малкин делит с Ником Сузуки из "Монреаль Канадиенс" и Коннором Макдэвидом из "Эдмонтон Ойлерз" первое место в списке ассистентов текущего сезона НХЛ.
"Питтсбург" с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Торонто", набрав 15 баллов, располагается на третьей строчке в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Торонто" в ночь на 6 ноября по московскому времени примет "Юту Маммот", а "Питтсбург" сутки спустя дома сыграет с "Вашингтон Кэпиталз".
В другом матче "Эдмонтон" уступил в гостях "Сент-Луис Блюз" со счетом 2:3 (1:0, 1:2, 0:1). Капитан "нефтяников" Макдэвид набрал свое 1100-е очко в НХЛ. На это канадцу потребовалось 726 матчей, только Уэйн Гретцки (464 матча), Марио Лемье (550) и Майк Босси (725) достигали этой отметки быстрее.
"Ванкувер Кэнакс" в овертайме на выезде одолел "Нэшвилл Предаторз" со счетом 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0).
