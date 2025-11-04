Овечкин объяснил, почему не переживает из-за личного антирекорда

«

"Да, у нас есть небольшие проблемы. Но в целом нам просто нужно придерживаться плана, продолжать работать, и шайбы придут. В команде есть травмированные, игра в большинстве не работает, но, как я и говорил, надо оставаться единой командой и продолжать работать", - сказал Овечкин, видеокомментарий которого опубликован на официальной странице "Кэпиталз" в соцсети X.