Овечкин объяснил, почему не переживает из-за личного антирекорда - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Хоккей
 
11:00 04.11.2025 (обновлено: 11:01 04.11.2025)
Овечкин объяснил, почему не переживает из-за личного антирекорда
Овечкин объяснил, почему не переживает из-за личного антирекорда
хоккей
спорт
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что считает неправильным переживать из-за собственной низкой результативности, поскольку это только создает лишнее давление.
"Вашингтон" с 6 поражениями в 12 матчах занимает предпоследнее, седьмое место в Столичном дивизионе.
Валерий Каменский - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Должны помочь ему": обладатель Кубка Стэнли об антирекорде Овечкина
2 ноября, 14:35
«
"Да, у нас есть небольшие проблемы. Но в целом нам просто нужно придерживаться плана, продолжать работать, и шайбы придут. В команде есть травмированные, игра в большинстве не работает, но, как я и говорил, надо оставаться единой командой и продолжать работать", - сказал Овечкин, видеокомментарий которого опубликован на официальной странице "Кэпиталз" в соцсети X.
Ранее Овечкин повторил личный антирекорд результативности в стартовых матчах сезона НХЛ. Россиянин в 12 играх набрал 7 очков (2 гола и 5 передач). Овечкин второй раз в карьере в НХЛ забросил не более двух шайб в 12 стартовых матчах чемпионата. Впервые это произошло в сезоне-2023/24, когда форвард "Вашингтона" набрал 8 очков (2+6) в 12 играх.
"Когда начинаешь думать: "Ой, ты не забиваешь" или "Ты забросил всего две шайбы в 12 матчах", ты только оказываешь на себя лишнее давление. Нельзя это делать, нужно выходить на лед и работать в полную силу для команды", - подчеркнул россиянин.
"Иногда ты не можешь забить на протяжении пяти или шести игр, а затем забрасываешь шайбы десять матчей подряд. Так что посмотрим", - добавил Овечкин.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Овечкин идет на худший сезон в карьере. Русский герой прощается с Америкой?
2 ноября, 06:10
 
ХоккейСпортАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
