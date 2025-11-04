Овечкин объяснил, почему не переживает из-за личного антирекорда

https://ria.ru/20251104/ovechkin-2052741954.html
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что считает неправильным переживать из-за собственной низкой результативности, поскольку это только создает лишнее давление.
"Вашингтон" с 6 поражениями в 12 матчах занимает предпоследнее, седьмое место в Столичном дивизионе.
«
"Да, у нас есть небольшие проблемы. Но в целом нам просто нужно придерживаться плана, продолжать работать, и шайбы придут. В команде есть травмированные, игра в большинстве не работает, но, как я и говорил, надо оставаться единой командой и продолжать работать", - сказал Овечкин, видеокомментарий которого опубликован на официальной странице "Кэпиталз" в соцсети X.
Ранее Овечкин
повторил личный антирекорд результативности в стартовых матчах сезона НХЛ
. Россиянин в 12 играх набрал 7 очков (2 гола и 5 передач). Овечкин второй раз в карьере в НХЛ забросил не более двух шайб в 12 стартовых матчах чемпионата. Впервые это произошло в сезоне-2023/24, когда форвард "Вашингтона" набрал 8 очков (2+6) в 12 играх.
"Когда начинаешь думать: "Ой, ты не забиваешь" или "Ты забросил всего две шайбы в 12 матчах", ты только оказываешь на себя лишнее давление. Нельзя это делать, нужно выходить на лед и работать в полную силу для команды", - подчеркнул россиянин.
"Иногда ты не можешь забить на протяжении пяти или шести игр, а затем забрасываешь шайбы десять матчей подряд. Так что посмотрим", - добавил Овечкин.