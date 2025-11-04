https://ria.ru/20251104/ovchinskiy-2052599818.html
Овчинский: более 700 квартир по реновации построили на юго-востоке Москвы
Овчинский: более 700 квартир по реновации построили на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 04.11.2025
Овчинский: более 700 квартир по реновации построили на юго-востоке Москвы
Три жилых комплекса, рассчитанных в сумме на более 700 квартир с готовой улучшенной отделкой, построили для участников программы реновации в сентябре в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:15:00+03:00
2025-11-04T09:15:00+03:00
2025-11-04T09:15:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg
https://ria.ru/20251103/renovatsiya-2052523287.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:44:1706:1324_1920x0_80_0_0_927e4fe53e8e8e8665f39f2bbd7501bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, сергей собянин
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский, Сергей Собянин
Овчинский: более 700 квартир по реновации построили на юго-востоке Москвы
Овчинский: на юго-востоке столицы возвели три ЖК по программе реновации
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Три жилых комплекса, рассчитанных в сумме на более 700 квартир с готовой улучшенной отделкой, построили для участников программы реновации в сентябре в юго-восточной части столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Общая жилплощадь в трех новостройках превышает 41 тысячу квадратных метров. Из 700 спроектированных квартир 11 адаптированы для маломобильных жильцов: в помещениях увеличили площадь кухонь, санузлов и лоджий, предусмотрели широкие коридоры и проемы.
«
"В сентябре в Юго-Восточном административном округе возвели три новостройки по программе реновации. На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство: во дворе каждого дома оборудованы детская и спортивная площадки и место для тихого отдыха. Рядом с новостройками находится метро "Кузьминки" и станция Люблино МЦД-2, а также школы, детские сады, прогулочные скверы и парки", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Строители постарались разделить потоки жильцов и оптимизировать их маршруты, для чего в новостройках появились вестибюли с широкими коридорами и входными группами по обе стороны здания. В домах также учтены потребности москвичей в специальных помещениях для хранения, где можно оставить коляски, велосипеды, самокаты и прочие средства персональной мобильности.
Глава департамента добавил, что благодаря созданной в ЖК безбарьерной среде, подразумевающей отсутствие порогов, ступеней и узких проходов на пути от двора до квартиры и наличие современных лифтов и продуманной навигации, обеспечен комфорт в передвижении для всех жильцов, в том числе пожилых граждан и родителей с колясками и маленькими детьми.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин
дал поручение двукратно нарастить темпы выполнения программы.