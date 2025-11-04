Овчинский: более 700 квартир по реновации построили на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Три жилых комплекса, рассчитанных в сумме на более 700 квартир с готовой улучшенной отделкой, построили для участников программы реновации в сентябре в юго-восточной части столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Общая жилплощадь в трех новостройках превышает 41 тысячу квадратных метров. Из 700 спроектированных квартир 11 адаптированы для маломобильных жильцов: в помещениях увеличили площадь кухонь, санузлов и лоджий, предусмотрели широкие коридоры и проемы.

« "В сентябре в Юго-Восточном административном округе возвели три новостройки по программе реновации. На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство: во дворе каждого дома оборудованы детская и спортивная площадки и место для тихого отдыха. Рядом с новостройками находится метро "Кузьминки" и станция Люблино МЦД-2, а также школы, детские сады, прогулочные скверы и парки", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Строители постарались разделить потоки жильцов и оптимизировать их маршруты, для чего в новостройках появились вестибюли с широкими коридорами и входными группами по обе стороны здания. В домах также учтены потребности москвичей в специальных помещениях для хранения, где можно оставить коляски, велосипеды, самокаты и прочие средства персональной мобильности.

Глава департамента добавил, что благодаря созданной в ЖК безбарьерной среде, подразумевающей отсутствие порогов, ступеней и узких проходов на пути от двора до квартиры и наличие современных лифтов и продуманной навигации, обеспечен комфорт в передвижении для всех жильцов, в том числе пожилых граждан и родителей с колясками и маленькими детьми.