Овчинский: более 700 квартир по реновации построили на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 04.11.2025
09:15 04.11.2025
Овчинский: более 700 квартир по реновации построили на юго-востоке Москвы
Овчинский: более 700 квартир по реновации построили на юго-востоке Москвы
Три жилых комплекса, рассчитанных в сумме на более 700 квартир с готовой улучшенной отделкой, построили для участников программы реновации в сентябре в... РИА Новости, 04.11.2025
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, сергей собянин
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский, Сергей Собянин
Овчинский: более 700 квартир по реновации построили на юго-востоке Москвы

Овчинский: на юго-востоке столицы возвели три ЖК по программе реновации

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский . Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Три жилых комплекса, рассчитанных в сумме на более 700 квартир с готовой улучшенной отделкой, построили для участников программы реновации в сентябре в юго-восточной части столицы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Общая жилплощадь в трех новостройках превышает 41 тысячу квадратных метров. Из 700 спроектированных квартир 11 адаптированы для маломобильных жильцов: в помещениях увеличили площадь кухонь, санузлов и лоджий, предусмотрели широкие коридоры и проемы.
«
"В сентябре в Юго-Восточном административном округе возвели три новостройки по программе реновации. На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство: во дворе каждого дома оборудованы детская и спортивная площадки и место для тихого отдыха. Рядом с новостройками находится метро "Кузьминки" и станция Люблино МЦД-2, а также школы, детские сады, прогулочные скверы и парки", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Строители постарались разделить потоки жильцов и оптимизировать их маршруты, для чего в новостройках появились вестибюли с широкими коридорами и входными группами по обе стороны здания. В домах также учтены потребности москвичей в специальных помещениях для хранения, где можно оставить коляски, велосипеды, самокаты и прочие средства персональной мобильности.
Глава департамента добавил, что благодаря созданной в ЖК безбарьерной среде, подразумевающей отсутствие порогов, ступеней и узких проходов на пути от двора до квартиры и наличие современных лифтов и продуманной навигации, обеспечен комфорт в передвижении для всех жильцов, в том числе пожилых граждан и родителей с колясками и маленькими детьми.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин дал поручение двукратно нарастить темпы выполнения программы.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Овчинский: около 120 семей переехали в ЖК по реновации в Чечерском проезде
Вчера, 09:07
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав ОвчинскийСергей Собянин
 
 
