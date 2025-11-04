Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил, что ЕС должен стать партнером Украины без ее членства в союзе
23:33 04.11.2025
Орбан заявил, что ЕС должен стать партнером Украины без ее членства в союзе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен стать стратегическим партнером Украины, однако исключил ее членство в союзе. РИА Новости, 04.11.2025
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен стать стратегическим партнером Украины, однако исключил ее членство в союзе.
"Мы верим, что (Европейский - ред.) союз должен стать стратегическим партнером Украины, но без ее членства в ЕС. Это наше предложение. Мы будем придерживаться этой позиции в будущем, так как мы имеем право делать это", - говорится в сообщении политика в социальной сети X.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года, заявили в ЕК
Вчера, 15:25
Также Орбан подчеркнул, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС и не собирается этого делать, так как ее членство "принесет войну в Европу", а деньги венгров будут уходить Украине. Кроме того, он обратил внимание на то, что поддержка, которую Украина получает от ЕС, включает в себя и венгерские деньги.
"Я должен отвергнуть предположение о том, что Венгрия чем-то обязана Украине. Украина не защищает Венгрию ни от кого и ни от чего. Мы не просили об этом и никогда не попросим. Безопасность Венгрии гарантируется нашим национальным оборонным потенциалом и НАТО, членом которого Украина (к счастью) не является", - добавил Орбан.
Во вторник еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина и Молдавия будут готовы завершить переговоры о вступлении в ЕС к концу 2028 года. Еврокомиссия рассчитывает, что переговоры о членстве Украины в ЕС по существу начнутся до конца года, следует из ее заявления, где представлен обзор по прогрессу стран-кандидатов в проведении реформ, необходимых для членства в Евросоюзе.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. Орбан ранее заявлял, что пока не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
Ранее источник в Москве заявил РИА Новости, что подготовка ЕС к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии не делает чести ни Еврокомиссии, ни Евросоюзу, и Киев, и Кишинев в обозримой перспективе не будут соответствовать критериям организации.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Пушков прокомментировал разногласия в ЕС по вопросу об Украине
3 ноября, 14:35
 
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
 
 
