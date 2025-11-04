Опрос показал отношение россиян к Дню народного единства

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 70% россиян считают, что День народного единства отражает культурное многообразие страны, следует из исследования центра FEEDBACK, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Большинство респондентов видят в празднике потенциал для отражения культурного многообразия страны: 72% считают важным, чтобы он демонстрировал богатство народов России , 67% отмечают его возможности для формирования новых современных традиций", - говорится в исследовании.

По данным исследования, 63% опрошенных считают, что День народного единства напоминает: внутренние разногласия способны ослабить государство сильнее, чем внешние угрозы.

"Почти половина россиян (49%) называют главным смыслом праздника память о героях прошлого, что на 16% больше, чем год назад. Результаты дополняются данными двух фокус-групп, где старшие участники подчеркивают исторический контекст, а молодые воспринимают праздник скорее как дополнительный выходной", - говорится в исследовании.

Уточняя, что именно люди готовы делать ради страны, респонденты чаще всего упоминали добросовестное выполнение своей работы - такой ответ дали 28% опрошенных. Реже назывались передача детям уважения к истории и традициям России (20%) и забота о природе и культурном наследии (15%).