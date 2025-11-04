https://ria.ru/20251104/opros-2052695594.html
Опрос показал отношение россиян к Дню народного единства
Опрос показал отношение россиян к Дню народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Опрос показал отношение россиян к Дню народного единства
Более 70% россиян считают, что День народного единства отражает культурное многообразие страны, следует из исследования центра FEEDBACK, которое есть в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T01:23:00+03:00
2025-11-04T01:23:00+03:00
2025-11-04T01:23:00+03:00
россия
общество
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579255_0:138:1500:982_1920x0_80_0_0_a05c14eed851ebea95850e64d3ffe789.jpg
https://ria.ru/20251031/putin-2052033049.html
https://ria.ru/20251031/den-narodnogo-edinstva-v-rossii-2051811007.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579255_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_bc0ecba07436df9d5d1e1a08407378f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, день народного единства
Россия, Общество, День народного единства
Опрос показал отношение россиян к Дню народного единства
FEEDBACK: россияне считают, что День народного единства отражает культуру страны
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 70% россиян считают, что День народного единства отражает культурное многообразие страны, следует из исследования центра FEEDBACK, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Большинство респондентов видят в празднике потенциал для отражения культурного многообразия страны: 72% считают важным, чтобы он демонстрировал богатство народов России
, 67% отмечают его возможности для формирования новых современных традиций", - говорится в исследовании.
По данным исследования, 63% опрошенных считают, что День народного единства напоминает: внутренние разногласия способны ослабить государство сильнее, чем внешние угрозы.
"Почти половина россиян (49%) называют главным смыслом праздника память о героях прошлого, что на 16% больше, чем год назад. Результаты дополняются данными двух фокус-групп, где старшие участники подчеркивают исторический контекст, а молодые воспринимают праздник скорее как дополнительный выходной", - говорится в исследовании.
Уточняя, что именно люди готовы делать ради страны, респонденты чаще всего упоминали добросовестное выполнение своей работы - такой ответ дали 28% опрошенных. Реже назывались передача детям уважения к истории и традициям России (20%) и забота о природе и культурном наследии (15%).
Исследование проведено центром FEEDBACK в октябре 2025 года. Методы исследования – онлайн-анкетирование (CAWI) (анкета из 20 вопросов) и фокус-группы. Количество респондентов – 2 020 человек. География – вся Россия. Возраст респондентов – от 14 до 64 лет. Данные о погрешности не приводятся.