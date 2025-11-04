Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение россиян к Дню народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/opros-2052695594.html
Опрос показал отношение россиян к Дню народного единства
Опрос показал отношение россиян к Дню народного единства - РИА Новости, 04.11.2025
Опрос показал отношение россиян к Дню народного единства
Более 70% россиян считают, что День народного единства отражает культурное многообразие страны, следует из исследования центра FEEDBACK, которое есть в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T01:23:00+03:00
2025-11-04T01:23:00+03:00
россия
общество
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579255_0:138:1500:982_1920x0_80_0_0_a05c14eed851ebea95850e64d3ffe789.jpg
https://ria.ru/20251031/putin-2052033049.html
https://ria.ru/20251031/den-narodnogo-edinstva-v-rossii-2051811007.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156057/92/1560579255_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_bc0ecba07436df9d5d1e1a08407378f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, день народного единства
Россия, Общество, День народного единства
Опрос показал отношение россиян к Дню народного единства

FEEDBACK: россияне считают, что День народного единства отражает культуру страны

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ростовской областиМероприятие по случаю Дня народного единства
Мероприятие по случаю Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Ростовской области
Мероприятие по случаю Дня народного единства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 70% россиян считают, что День народного единства отражает культурное многообразие страны, следует из исследования центра FEEDBACK, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Большинство респондентов видят в празднике потенциал для отражения культурного многообразия страны: 72% считают важным, чтобы он демонстрировал богатство народов России, 67% отмечают его возможности для формирования новых современных традиций", - говорится в исследовании.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства символизирует сплоченность общества, заявил Путин
31 октября, 10:38
По данным исследования, 63% опрошенных считают, что День народного единства напоминает: внутренние разногласия способны ослабить государство сильнее, чем внешние угрозы.
"Почти половина россиян (49%) называют главным смыслом праздника память о героях прошлого, что на 16% больше, чем год назад. Результаты дополняются данными двух фокус-групп, где старшие участники подчеркивают исторический контекст, а молодые воспринимают праздник скорее как дополнительный выходной", - говорится в исследовании.
Уточняя, что именно люди готовы делать ради страны, респонденты чаще всего упоминали добросовестное выполнение своей работы - такой ответ дали 28% опрошенных. Реже назывались передача детям уважения к истории и традициям России (20%) и забота о природе и культурном наследии (15%).
Исследование проведено центром FEEDBACK в октябре 2025 года. Методы исследования – онлайн-анкетирование (CAWI) (анкета из 20 вопросов) и фокус-группы. Количество респондентов – 2 020 человек. География – вся Россия. Возраст респондентов – от 14 до 64 лет. Данные о погрешности не приводятся.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
 
РоссияОбществоДень народного единства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала