https://ria.ru/20251104/obstrely-2052692894.html
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.11.2025
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив три боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T00:28:00+03:00
2025-11-04T00:28:00+03:00
2025-11-04T00:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
https://ria.ru/20251103/dmitruk-2052677222.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ три раза за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив три боеприпаса