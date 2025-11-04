Рейтинг@Mail.ru
Полиция Норвегии сообщила о модернизации границы с Россией - РИА Новости, 04.11.2025
13:27 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/norvegija-2052760873.html
Полиция Норвегии сообщила о модернизации границы с Россией
Полиция Норвегии сообщила о модернизации границы с Россией
Полиция Норвегии в сотрудничестве с вооруженными силами страны планирует модернизировать систему наблюдения на границе с Россией, сообщает полицейское... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T13:27:00+03:00
2025-11-04T13:27:00+03:00
https://ria.ru/20251031/rossija-2052101741.html
Полиция Норвегии сообщила о модернизации границы с Россией

Пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии "Борисоглебск" и норвежский пункт пропуска "Стурскуг"
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии "Борисоглебск" и норвежский пункт пропуска "Стурскуг". Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полиция Норвегии в сотрудничестве с вооруженными силами страны планирует модернизировать систему наблюдения на границе с Россией, сообщает полицейское управление Норвегии.
"Норвегия получила примерно 191 миллион крон (16,4 миллиона евро) на модернизацию норвежско-российской границы... Эти средства подразумевают существенное улучшение пограничной системы наблюдения вдоль внешней границы", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Согласно публикации, была сформирована специальная межведомственная руководящая группа для обеспечения реализации планируемых мер. Отмечается, что в рамках первого собрания группы был проведен осмотр участка границы у бывшего КПП "Скафферхуллет", с которого планируется начать модернизацию.
"В рамках модернизации мы испытаем как новые вышки, так и новые сенсоры для обнаружения и наблюдения. Использование БПЛА также будет актуальным на некоторых участках границы", - заявила начальник полиции провинции Финнмарк Эллен Катрине Хетта.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Россия и Китай реконструируют пункты пропуска на границе
31 октября, 15:09
 
