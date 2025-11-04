Полиция Норвегии сообщила о модернизации границы с Россией

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полиция Норвегии в сотрудничестве с вооруженными силами страны планирует модернизировать систему наблюдения на границе с Россией, сообщает полицейское управление Норвегии.

"Норвегия получила примерно 191 миллион крон (16,4 миллиона евро) на модернизацию норвежско-российской границы... Эти средства подразумевают существенное улучшение пограничной системы наблюдения вдоль внешней границы", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно публикации, была сформирована специальная межведомственная руководящая группа для обеспечения реализации планируемых мер. Отмечается, что в рамках первого собрания группы был проведен осмотр участка границы у бывшего КПП "Скафферхуллет", с которого планируется начать модернизацию.