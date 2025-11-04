Рейтинг@Mail.ru
Нью-Йорк проголосует за нового мэра - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 04.11.2025 (обновлено: 03:44 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/nju-jork-2052700879.html
Нью-Йорк проголосует за нового мэра
Нью-Йорк проголосует за нового мэра - РИА Новости, 04.11.2025
Нью-Йорк проголосует за нового мэра
Крупнейший американский город Нью-Йорк во вторник, 4 ноября, проголосует за нового мэра: за пост градоначальника поборются независимый кандидат Эндрю Куомо,... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T02:54:00+03:00
2025-11-04T03:44:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
израиль
сша
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60066/36/600663631_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_586ba2fa185356792992b9a271ef58b0.jpg
https://ria.ru/20251104/tramp-2052697835.html
https://ria.ru/20251104/tramp-2052699690.html
https://ria.ru/20250929/tramp-2045209425.html
https://ria.ru/20251104/tramp-2052698726.html
нью-йорк (город)
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60066/36/600663631_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0f3e376139b06c8d639ac59f8a846b68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-йорк (город), израиль, сша, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, Нью-Йорк (город), Израиль, США, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Нью-Йорк проголосует за нового мэра

Жители Нью-Йорка проголосуют за нового мэра 4 ноября

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкГород Нью-Йорк
Город Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Город Нью-Йорк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Крупнейший американский город Нью-Йорк во вторник, 4 ноября, проголосует за нового мэра: за пост градоначальника поборются независимый кандидат Эндрю Куомо, республиканец Кертис Слива и демократ Зохран Мамдани, которому соцопросы предсказывают сокрушительную победу.

Капиталистической столице мира – мэр-коммунист

Главный фаворит гонки – Мамдани, сенсационно одолевший на демократических праймериз экс-губернатора штата Куомо.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Трамп пригрозил Нью-Йорку последствиями за неверный выбор мэра
01:55
Мамдани позиционирует себя как "демократического социалиста". Он выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цену на арендную плату для части жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах (сейчас – 2,9 доллара). А еще – критикует Израиль и обещает арестовать его премьера Биньямина Нетаньяху, если тот появится в городе.
Главным критиком Мамдани можно назвать президента США Дональда Трампа. Американский лидер окрестил молодого демократа "чистым коммунистом", "радикальным левым безумцем" и просто "чокнутым".
На этом фоне Трамп пообещал "спасти" свой родной Нью-Йорк и сделать его снова "горячим" и "великим", а Мамдани - "проблемы с Вашингтоном, каких не было у мэра ни одного великого города в истории".
Трамп заявлял, что не выделит Мамдани на посту мэра денег из федерального бюджета.
Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, родители перебрались в Нью-Йорк, когда тому было семь лет. Тридцатитрехлетний Мамдани (самый молодой кандидат) в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
Кандидат на пост мэра Нью-Йорка Эндрю Куомо - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Трамп призвал голосовать за кандидата в мэры Нью-Йорка Куомо
02:33

Опальный экс-губернатор против "коммуниста"

Главным конкурентом Мамдани считается экс-губернатор штата Нью-Йорк Куомо. Решивший побороться за пост мэра Куомо – опытный потомственный политик, некогда занимавший посты министра жилищного строительства и городского развития, генпрокурора Нью-Йорка и губернатора одноименного штата.
С должности губернатора штата (2011-2021) он ушел со скандалом – из-за обвинений в сексуальном домогательстве. На время правления Куомо пришлась и пандемия коронавируса, также изрядно подпортившая его рейтинги.
Триумфальное возвращение 67-летнего Куомо в политику испортил именно Мамдани, неожиданно одолев мастодонта демпартии на праймериз. Теперь же он называет Мамдани "экзистенциальной угрозой" для города, пугает, что в Нью-Йорке "никого не останется" из-за политики его конкурента.
Куомо идет на выборы в качестве независимого кандидата.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Трамп пообещал проблемы претенденту на пост мэра Нью-Йорка
29 сентября, 18:01

Пуленепробиваемый аутсайдер

Второй раз избраться на должность мэра попытается Кертис Слива – кандидат от Республиканской партии. У 71-летнего Сливы из всей тройки наименьшие рейтинги.
Слива – общественник и основатель волонтерской организации по охране правопорядка Guardian Angels. Республиканец в своей программе делает акцент на плачевной ситуации с безопасностью, в качестве примера в любой удобный и неудобный момент рассказывая о своих ранениях и травмах в попытках сделать город безопаснее.
Так, например, он признавался, что употреблял психотропные запрещенные к обороту в РФ растения в качестве обезболивающих из-за того, что стал жертвой нападения в небезопасном Нью-Йорке и подцепил болезнь Крона. Мамдани, к слову, поделился, что покупал наркотики в рекреационных целях. Куомо же заявил, что никогда в жизни не покупал подобные препараты.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Трамп хочет отменить плату за въезд автомобилей в Нью-Йорк
02:12
 
В миреНью-Йорк (город)ИзраильСШАЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Дональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала