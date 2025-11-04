Нью-Йорк проголосует за нового мэра

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Крупнейший американский город Нью-Йорк во вторник, 4 ноября, проголосует за нового мэра: за пост градоначальника поборются независимый кандидат Эндрю Куомо, республиканец Кертис Слива и демократ Зохран Мамдани, которому соцопросы предсказывают сокрушительную победу.

Капиталистической столице мира – мэр-коммунист

Главный фаворит гонки – Мамдани, сенсационно одолевший на демократических праймериз экс-губернатора штата Куомо

Мамдани позиционирует себя как "демократического социалиста". Он выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цену на арендную плату для части жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах (сейчас – 2,9 доллара). А еще – критикует Израиль и обещает арестовать его премьера Биньямина Нетаньяху , если тот появится в городе.

Главным критиком Мамдани можно назвать президента США Дональда Трампа . Американский лидер окрестил молодого демократа "чистым коммунистом", "радикальным левым безумцем" и просто "чокнутым".

На этом фоне Трамп пообещал "спасти" свой родной Нью-Йорк и сделать его снова "горячим" и "великим", а Мамдани - "проблемы с Вашингтоном , каких не было у мэра ни одного великого города в истории".

Трамп заявлял, что не выделит Мамдани на посту мэра денег из федерального бюджета.

Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, родители перебрались в Нью-Йорк, когда тому было семь лет. Тридцатитрехлетний Мамдани (самый молодой кандидат) в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.

Опальный экс-губернатор против "коммуниста"

Главным конкурентом Мамдани считается экс-губернатор штата Нью-Йорк Куомо. Решивший побороться за пост мэра Куомо – опытный потомственный политик, некогда занимавший посты министра жилищного строительства и городского развития, генпрокурора Нью-Йорка и губернатора одноименного штата.

С должности губернатора штата (2011-2021) он ушел со скандалом – из-за обвинений в сексуальном домогательстве. На время правления Куомо пришлась и пандемия коронавируса, также изрядно подпортившая его рейтинги.

Триумфальное возвращение 67-летнего Куомо в политику испортил именно Мамдани, неожиданно одолев мастодонта демпартии на праймериз. Теперь же он называет Мамдани "экзистенциальной угрозой" для города, пугает, что в Нью-Йорке "никого не останется" из-за политики его конкурента.

Куомо идет на выборы в качестве независимого кандидата.

Пуленепробиваемый аутсайдер

Второй раз избраться на должность мэра попытается Кертис Слива – кандидат от Республиканской партии. У 71-летнего Сливы из всей тройки наименьшие рейтинги.

Слива – общественник и основатель волонтерской организации по охране правопорядка Guardian Angels. Республиканец в своей программе делает акцент на плачевной ситуации с безопасностью, в качестве примера в любой удобный и неудобный момент рассказывая о своих ранениях и травмах в попытках сделать город безопаснее.