В Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию

Более двух десятков штатов ранее подали в суд на администрацию Трампа из-за угрозы американцев остаться без талонов на продукты питания в связи с продолжающимся шатдауном. Всего программой пользуются около 42 миллионов жителей США – примерно каждый восьмой американец.

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом Конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.