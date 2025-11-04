Рейтинг@Mail.ru
03:02 04.11.2025
В Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию
В Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию
в мире, сша, нью-джерси, дональд трамп
В мире, США, Нью-Джерси, Дональд Трамп
В Нью-Джерси мобилизовали Нацгвардию

В Нью-Джерси мобилизовали Национальную гвардию из-за шатдауна

Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Солдаты Национальной гвардии США в Миннеаполисе. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи заявил, что штат мобилизовал служащих Национальной гвардии для обеспечения продовольственной безопасности на фоне шатдауна.
"Мы мобилизовали Национальную гвардию Нью-Джерси для оказания помощи с экстренным хранением и транспортировкой продовольствия в связи с неспособностью администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа в полной мере и стабильно финансировать пособия по программе (продовольственной помощи - ред.) SNAP", - говорится в заявлении губернатора, которое он опубликовал в соцсети Х.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Трамп готов направить дополнительные силы для обеспечения порядка в США
28 октября, 11:27
Отмечается, что более 800 тысяч жителей Нью-Джерси полагаются на программу SNAP для удовлетворения своих основных потребностей в питании.
Более двух десятков штатов ранее подали в суд на администрацию Трампа из-за угрозы американцев остаться без талонов на продукты питания в связи с продолжающимся шатдауном. Всего программой пользуются около 42 миллионов жителей США – примерно каждый восьмой американец.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом Конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Белый дом боится за безопасность Трампа, пишут СМИ
24 октября, 12:49
 
В миреСШАНью-ДжерсиДональд Трамп
 
 
