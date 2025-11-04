Рейтинг@Mail.ru
Пушков выразил соболезнования близким Юрия Николаева
23:18 04.11.2025
Пушков выразил соболезнования близким Юрия Николаева
Российский сенатор Алексей Пушков выразил соболезнования семье и близким телеведущего и актера Юрия Николаева в связи с его кончиной. РИА Новости, 04.11.2025
Пушков выразил соболезнования близким Юрия Николаева

Телеведущий Юрий Николаев
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Телеведущий Юрий Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков выразил соболезнования семье и близким телеведущего и актера Юрия Николаева в связи с его кончиной.
Во вторник народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет.
"Умер Юра Николаев, известный телеведущий, народный артист России и замечательный человек. Еще совсем недавно видел его на юбилее его друга - Никиты Сергеевича Михалкова... Приношу искренние соболезнования супруге, родным и близким. Светлая память...", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
 
