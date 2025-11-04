https://ria.ru/20251104/nikolaev-2052856482.html
Пушков выразил соболезнования близким Юрия Николаева
Российский сенатор Алексей Пушков выразил соболезнования семье и близким телеведущего и актера Юрия Николаева в связи с его кончиной. РИА Новости, 04.11.2025
россия
юрий николаев
алексей пушков
николай цискаридзе
россия, юрий николаев, алексей пушков, николай цискаридзе
Россия, Юрий Николаев, Алексей Пушков, Николай Цискаридзе
