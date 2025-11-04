Рейтинг@Mail.ru
"Наполи" — "Айнтрахт": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
19:45 04.11.2025
"Наполи" — "Айнтрахт": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
"Наполи" — "Айнтрахт": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября
"Наполи" и "Айнтрахт" встретятся в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
Футбол, Наполи, Айнтрахт (Франкфурт), Лига чемпионов УЕФА

"Наполи" — "Айнтрахт": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 4 ноября

Эмблема итальянского "Наполи"
Эмблема итальянского Наполи
© ВК-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. "Наполи" и "Айнтрахт" встретятся в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА.
Во сколько начало
Встреча состоится 4 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
04 ноября 2025 • начало в 20:45
Завершен
Наполи
0 : 0
Айнтрахт Фр
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
Футбол Наполи Айнтрахт (Франкфурт) Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
