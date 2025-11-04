На Украине провели обыск у сотрудника НАБУ

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Сотрудники офиса генпрокурора со спецназом провели обыск у сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) без постановления суда и с применением силы, заявили во вторник в НАБУ.

"Сегодня около 3 ночи (около 4.00 мск - ред.) прокуроры офиса генерального прокурора в сопровождении спецназовцев провели обыск у сотрудника НАБУ . К сотруднику НАБУ была применена физическая сила. О любом подозрении сотруднику не сообщалось. Обыск проходил без постановления суда и, вероятно, связан с непосредственным выполнением работником профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.

В ведомстве отметили, что сотрудник, к которому пришли с обыском, участвует в документировании ряда коррупционных дел и всегда действовал четко в рамках законодательства Украины

"По имеющейся информации, накануне обыска по указанному сотруднику осуществлялось негласное наблюдение. Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются", - добавили в НАБУ.

Позже в офисе генпрокурора Украины пояснили, что обыск проводился из-за наблюдения за его зданием, которое вел сотрудник НАБУ.

"Неизвестный мужчина установил специальные технические средства на навес над входом в жилой дом напротив здания офиса генпрокурора… Камеры наблюдения были установлены в специальных локациях для того, чтобы фиксировать входы и выезды всех работников офиса генерального прокурора. Характер размещения средств наблюдения фактически обеспечивал в условиях военного положения тотальное снятие информации со здания государственного органа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.

Согласно сообщению ведомства, по факту возможного незаконного использования специальных технических средств для получения информации было возбуждено уголовное дело и принято решение о проведении обысков. В офисе генпрокуратуры отметили, что сотрудник НАБУ признал, что устанавливал наблюдение за зданием, но "не смог предоставить четких объяснений относительно законных оснований проведения негласных мероприятий".

В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП и задержании сотрудников этих ведомств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ

Позднее Верховная рада поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.