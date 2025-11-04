"Локомотив" до конца сезона будет поддерживать интригу, считает Мостовой

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Локомотив" обладает хорошим подбором игроков и является одним из претендентов на призовые места в чемпионате России по футболу, заявил РИА Новости экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.