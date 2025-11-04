Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" до конца сезона будет поддерживать интригу, считает Мостовой
Футбол
 
15:03 04.11.2025
"Локомотив" до конца сезона будет поддерживать интригу, считает Мостовой
"Локомотив" до конца сезона будет поддерживать интригу, считает Мостовой
Московский "Локомотив" обладает хорошим подбором игроков и является одним из претендентов на призовые места в чемпионате России по футболу, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
футбол
спорт
александр мостовой
александр руденко
дмитрий воробьев
николай комличенко
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
"Локомотив" до конца сезона будет поддерживать интригу, считает Мостовой

Мостовой: "Локомотив" до конца будет поддерживать интригу и бороться за медали

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Локомотив" обладает хорошим подбором игроков и является одним из претендентов на призовые места в чемпионате России по футболу, заявил РИА Новости экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Ранее лидировавший в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Локомотив" в 14-м туре в Санкт-Петербурге со счетом 0:2 уступил "Зениту". Столичный клуб с 27 очками находится на пятом месте в турнирной таблице. Выше него располагаются "Краснодар" (32), ЦСКА (30), "Зенит" (29) и калининградская "Балтика" (27).
"Локомотив" спустил пары и не будет бороться за золото, уверен Пономарев
"Я думаю, что "Локомотив" сможет побороться за медали. Если в прошлом сезоне я сразу сказал, что не вижу их в тройке, и они закончили турнир на шестом месте, то в этом году я оцениваю их шансы выше. Конечно, будет непросто, и надо, чтобы Алексей Батраков забивал почти в каждой игре. Но мы видели их игру с "Зенитом", и, в общем-то, "Локомотив" выглядел нормально. Я думал, что они проиграют в один мяч, но тем не менее команда смотрелась достойно. В "Локомотиве" есть хорошие ребята, которые могут забивать. Это и Батраков, и Дмитрий Воробьев, и Александр Руденко, и Николай Комличенко, и Зелимхан Бакаев. Вот эти пять человек могут почти гарантировать минимум 20 забитых мячей. А это уже будет хорошим заделом", - сказал Мостовой.
"Так что я думаю, что эта команда будет до конца чемпионата России создавать и поддерживать интригу. "Краснодар", ЦСКА, "Зенит", "Локомотив", а также "Спартак", который однозначно поднимется вверх. "Балтика" держится в группе лидеров, у нее теперь будет интересный матч с "Краснодаром", который сыграет без Джона Кордобы и ряда других ведущих футболистов. И эта игра будет хорошей проверкой как для "Краснодара", так и для "Балтики", - заключил собеседник агентства.
Стали известны судьи матчей "Спартак" – "Локомотив" и "Зенит" – "Динамо"
Футбол
 
