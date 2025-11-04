Мостовой: Станкович не утратил контроль над футболистами "Спартака"

"Красно-белые" в воскресенье уступили со счетом 1:2. "Краснодар" с 32 очками находится на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), где "Спартак" (22) идет на шестой позиции.

"Другое дело, что в игре команды были некоторые шероховатости, но без этого не бывает. У нас ведь много команд играют с подобными недочетами, но про них ничего не говорят. А говорят только про "Спартак", который всегда находится на виду", - отметил собеседник агентства.