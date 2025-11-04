Рейтинг@Mail.ru
Мостовой: Станкович не утратил контроль над футболистами "Спартака"
Футбол
 
13:53 04.11.2025
Мостовой: Станкович не утратил контроль над футболистами "Спартака"
Мостовой: Станкович не утратил контроль над футболистами "Спартака" - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Мостовой: Станкович не утратил контроль над футболистами "Спартака"
Главный тренер московского "Спартака" серб Деян Станкович по-прежнему в меру своих возможностей управляет игрой команды, которая достойно выглядела в гостевом... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
александр мостовой, россия, спорт
Футбол, Александр Мостовой, Россия, Спорт
Мостовой: Станкович не утратил контроль над футболистами "Спартака"

Мостовой: тренер Станкович не утратил контроль над футболистами "Спартака"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер московского "Спартака" серб Деян Станкович по-прежнему в меру своих возможностей управляет игрой команды, которая достойно выглядела в гостевом матче 14-го тура с лидером чемпионата страны "Краснодаром", заявил РИА Новости экс-футболист столичного клуба и сборной России Александр Мостовой.
"Красно-белые" в воскресенье уступили со счетом 1:2. "Краснодар" с 32 очками находится на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), где "Спартак" (22) идет на шестой позиции.
«
"Мне не кажется, что Деян Станкович потерял нити управления командой. Да, проиграли "Краснодару", а ведь могли и сыграть вничью, на последних минутах у "Спартака" был хороший момент. Но играли на выезде, против чемпиона страны, поэтому счет 1:2 - достойный результат", - сказал Мостовой.
"Другое дело, что в игре команды были некоторые шероховатости, но без этого не бывает. У нас ведь много команд играют с подобными недочетами, но про них ничего не говорят. А говорят только про "Спартак", который всегда находится на виду", - отметил собеседник агентства.
Станкович возглавил "Спартак" в июне 2024 года. В чемпионате России сезона-2024/25 команда заняла четвертое место.
