Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана - РИА Новости, 04.11.2025
22:13 04.11.2025
Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей об ухудшении видимости до 200-700 метров из-за тумана в период с 02.00 до 09.00 среды. РИА Новости, 04.11.2025
москва, россия
Москва, Россия
Туман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Туман в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей об ухудшении видимости до 200-700 метров из-за тумана в период с 02.00 до 09.00 среды.
"По прогнозам синоптиков, с 02.00 до 09.00 5 ноября в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что автомобилистам следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
