Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана - РИА Новости, 04.11.2025
Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей об ухудшении видимости до 200-700 метров из-за тумана в период с 02.00 до 09.00 среды. РИА Новости, 04.11.2025
