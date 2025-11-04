https://ria.ru/20251104/moskva-2052823727.html
В Москве ограничили доступ на Красную площадь
В Москве ограничили доступ на Красную площадь
Доступ на Красную площадь в Москве во вторник ограничен, перекрыты входы со стороны Никольской улицы и Воскресенских ворот, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2025
