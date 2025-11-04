Рейтинг@Mail.ru
В Москве ограничили доступ на Красную площадь - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/moskva-2052823727.html
В Москве ограничили доступ на Красную площадь
В Москве ограничили доступ на Красную площадь - РИА Новости, 04.11.2025
В Москве ограничили доступ на Красную площадь
Доступ на Красную площадь в Москве во вторник ограничен, перекрыты входы со стороны Никольской улицы и Воскресенских ворот, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T18:58:00+03:00
2025-11-04T18:58:00+03:00
россия
москва
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_0:0:3144:1769_1920x0_80_0_0_f93e2c1789c86e04ca00883de998fcc5.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052809571.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006004962_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_52920d2546eed17fff0f09a05a40a45f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
В Москве ограничили доступ на Красную площадь

В Москве ограничена работа выходов метро к Манежной и Красной площадям

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Доступ на Красную площадь в Москве во вторник ограничен, перекрыты входы со стороны Никольской улицы и Воскресенских ворот, передает корреспондент РИА Новости.
Также ограничена работа выходов метро к Манежной и Красной площадям.
Ранее во вторник к памятнику Минину и Пожарскому по случаю Дня народного единства цветы возложил президент России Владимир Путин.
С 7 по 9 ноября на Красной площади в Москве должен начать работу музей "Город живых историй", посвященный 84-й годовщине военного парада 1941 года.
Президент РФ Владимир Путин с представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций на Красной площади в День народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин пожал руки детям бойцов СВО на Красной площади
Вчера, 17:32
 
РоссияМоскваВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала