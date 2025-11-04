Масштабная программа мероприятий ждет москвичей в праздничные выходные

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Масштабная программа мероприятий в честь Дня народного единства ждет москвичей в праздничные выходные, на различных площадках города состоятся экскурсии, квизы, мастер-классы, конкурсы и концерты.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.

Более 400 мероприятий ко Дню народного единства проведут культурные площадки. На центральной площади кинопарка " Москино " 4 ноября состоится представление с участием реконструкторов, там же реконструируют исторические эпизоды Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Также различные мероприятия запланированы в этот день на ВДНХ, в числе которых обзорная прогулка, экскурсии, квиз и показы фильмов.

Кроме того, около 40 мероприятий пройдут в 14 столичных парках 4 ноября. В 14.00 в МВЦ "Фили Холл" парка "Фили" пройдет торжественный гала-концерт музыкального патриотического фестиваля "Звуки Отечества", в Музыкальном салоне Парка Горького в 11.00 и в 13.00 пройдет лекция "Исторический огонек. Победы русского оружия за 878 лет", а в 12.00 и в 14.00 будет проходить экскурсия "Панорама Москвы с высоты птичьего полета" на Смотровой площадке Арки Главного входа.

Также в этот день с 14.00 до 15.00 в саду "Эрмитаж" состоится тематический арт-пленэр "Под одним небом" под руководством профессионального художника. Участники смогут освоить технику живописи "акварель по мокрому" и приемы изображения пейзажей, цветов, неба и небольших строений, а также научатся грамотно выстраивать композицию для будущей картины.

Помимо этого, в культурно-развлекательном кластере "Остров Мечты" 4 ноября отметят День народного единства встречей с героями русских сказок, праздничным концертом и творческими мастер-классами. На Городской ферме на ВДНХ москвичи смогут отметить праздник с обитателями фермы, погулять с козами и альпаками, а также принять участие в мастер-классах.

На Северном речном вокзале День народного единства отметят масштабным флешмобом. В программе - торжественное шествие в народных костюмах, построение в цепочку с флагами вдоль набережной, исполнение гимна России, выступление детских творческих коллективов.