Масштабная программа мероприятий ждет москвичей в праздничные выходные - РИА Новости, 04.11.2025
00:46 04.11.2025
Масштабная программа мероприятий ждет москвичей в праздничные выходные
Масштабная программа мероприятий ждет москвичей в праздничные выходные
Масштабная программа мероприятий в честь Дня народного единства ждет москвичей в праздничные выходные, на различных площадках города состоятся экскурсии, квизы, РИА Новости, 04.11.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
общество, россия, москва, москино, день народного единства
Общество, Россия, Москва, Москино, День народного единства
Масштабная программа мероприятий ждет москвичей в праздничные выходные

В Москве пройдет масштабная программа мероприятий ко Дню народного единства

© РИА Новости / Александр Кряжев
Уличное украшение к празднованию Дня народного единства
Уличное украшение к празднованию Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Уличное украшение к празднованию Дня народного единства. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Масштабная программа мероприятий в честь Дня народного единства ждет москвичей в праздничные выходные, на различных площадках города состоятся экскурсии, квизы, мастер-классы, конкурсы и концерты.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
Вчера, 12:55
Более 400 мероприятий ко Дню народного единства проведут культурные площадки. На центральной площади кинопарка "Москино" 4 ноября состоится представление с участием реконструкторов, там же реконструируют исторические эпизоды Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Также различные мероприятия запланированы в этот день на ВДНХ, в числе которых обзорная прогулка, экскурсии, квиз и показы фильмов.
Кроме того, около 40 мероприятий пройдут в 14 столичных парках 4 ноября. В 14.00 в МВЦ "Фили Холл" парка "Фили" пройдет торжественный гала-концерт музыкального патриотического фестиваля "Звуки Отечества", в Музыкальном салоне Парка Горького в 11.00 и в 13.00 пройдет лекция "Исторический огонек. Победы русского оружия за 878 лет", а в 12.00 и в 14.00 будет проходить экскурсия "Панорама Москвы с высоты птичьего полета" на Смотровой площадке Арки Главного входа.
Также в этот день с 14.00 до 15.00 в саду "Эрмитаж" состоится тематический арт-пленэр "Под одним небом" под руководством профессионального художника. Участники смогут освоить технику живописи "акварель по мокрому" и приемы изображения пейзажей, цветов, неба и небольших строений, а также научатся грамотно выстраивать композицию для будущей картины.
Помимо этого, в культурно-развлекательном кластере "Остров Мечты" 4 ноября отметят День народного единства встречей с героями русских сказок, праздничным концертом и творческими мастер-классами. На Городской ферме на ВДНХ москвичи смогут отметить праздник с обитателями фермы, погулять с козами и альпаками, а также принять участие в мастер-классах.
На Северном речном вокзале День народного единства отметят масштабным флешмобом. В программе - торжественное шествие в народных костюмах, построение в цепочку с флагами вдоль набережной, исполнение гимна России, выступление детских творческих коллективов.
Кроме того, в честь праздника в Москве запланировано проведение юбилейного большого этнографического диктанта, который стартовал в субботу и продлится до 8 ноября.
Общество Россия Москва Москино День народного единства
 
 
