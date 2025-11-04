Рейтинг@Mail.ru
06:27 04.11.2025
В Москве заблокировали сайты мошенников, собиравших деньги для храмов
В Москве заблокировали сайты мошенников, собиравших деньги для храмов
происшествия, россия, русская православная церковь, московский городской суд, москва
Происшествия, Россия, Русская православная церковь, Московский городской суд, Москва
© iStock.com / zamrznutitonoviПрограммист во время работы
Программист во время работы . Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заблокировал 17 сайтов мошенников, которые собирали деньги под видом пожертвований для православных храмов и монастырей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На сайтах были указаны подложные реквизиты для пожертвований и оплаты богослужений и треб. Как отмечается в документах, нарушения выявила прокуратура, которая обратилась с иском в суд.
Суд среди прочего изучил письмо из РПЦ, в котором говорилось, что деньги эти сайты религиозным организациям не передают.
В итоге суд запретил информацию с сайтов к распространению в России. Один из администраторов попытался оспорить это решение в Мосгорсуде, но безуспешно - решение вступило в законную силу.
