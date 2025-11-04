В Москве заблокировали сайты мошенников, собиравших деньги для храмов

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Суд в Москве заблокировал 17 сайтов мошенников, которые собирали деньги под видом пожертвований для православных храмов и монастырей, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

На сайтах были указаны подложные реквизиты для пожертвований и оплаты богослужений и треб. Как отмечается в документах, нарушения выявила прокуратура, которая обратилась с иском в суд.