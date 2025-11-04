Мишустин встретится с Си Цзиньпином в Китае

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Российский премьер прибыл в Китай в понедельник. В рамках своего визита в городе Ханчжоу в понедельник он вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Стороны обсудили актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений. По итогам встречи РФ и КНР подписали совместное коммюнике и ряд других документов. Вечером в понедельник Мишустин прилетел в Пекин

Отношения всеобъемлющего партнерства

Отношения России и Китая достигли наивысшего за всю историю уровня, они самодостаточные и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин . Российский лидер подчеркивал, что всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие России и Китая строится на незыблемых принципах равноправия, взаимовыручки и поддержки, нерушимой дружбы двух государств и народов двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле придают большое значение этому визиту. Он отмечал, что лидеры стран находятся в постоянном контакте, прямом или опосредованном, и добавлял, что Москва рассчитывает, что премьера примет председатель КНР Си Цзиньпин

Укрепляющееся сотрудничество

Несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, сотрудничество России и Китая укрепляется, сообщал Мишустин в ходе прошедшей 30-й регулярной встречи глав правительств. Российский премьер отметил, что страны запускают новые масштабные проекты, в том числе по освоению месторождений нефти и газа, производства высокотехнологичного оборудования, кооперации в сфере энергетики, "мирного" атома, исследования космоса и Луны

Кроме того, страны реализуют совместные программы в авиа- и автомобилестроении, развивают транспортные коридоры, работают в экстремальных условиях Арктики

Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнером, подчеркивал Мишустин. Причем, он отмечал, что доля доллара и евро в торговых расчетах уже опустилась до уровня статистической погрешности.

Говоря о развитии товарооборота продукции АПК, Мишустин сообщил, что Россия готова увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям Китая благодаря фестивалям-ярмаркам "Сделано в России".

Безвизовый режим, образование и наука

Россия и Китай отмечают растущий интерес народов к истории и традициям друг друга. В этой связи, как рассказал Мишустин, Москва и Пекин планируют превысить прошлогодние показатели туристических обменов. Как сообщил премьер РФ, российское правительство прорабатывает решения по ответной отмене виз для граждан КНР по поручению президента РФ Владимира Путина.