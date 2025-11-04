https://ria.ru/20251104/mavzolej-2052693525.html
Доступ в Мавзолей Ленина закроют 4 ноября
Доступ посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены закроют 4 ноября, в День народного единства, из-за подготовки и проведения мероприятий,... РИА Новости, 04.11.2025
россия
общество
москва
день народного единства
россия
москва
