Доступ в Мавзолей Ленина закроют 4 ноября

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены закроют 4 ноября, в День народного единства, из-за подготовки и проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.