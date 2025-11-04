Рейтинг@Mail.ru
Доступ в Мавзолей Ленина закроют 4 ноября - РИА Новости, 04.11.2025
00:37 04.11.2025
Доступ в Мавзолей Ленина закроют 4 ноября
Доступ в Мавзолей Ленина закроют 4 ноября - РИА Новости, 04.11.2025
Доступ в Мавзолей Ленина закроют 4 ноября
Доступ посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены закроют 4 ноября, в День народного единства, из-за подготовки и проведения мероприятий,... РИА Новости, 04.11.2025
россия
общество
москва
день народного единства
россия, общество, москва, день народного единства
Россия, Общество, Москва, День народного единства
Доступ в Мавзолей Ленина закроют 4 ноября

Доступ посетителей в Мавзолей закроют в День народного единства

Вид на Мавзолей В.И. Ленина
Вид на Мавзолей В.И. Ленина - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Рунов
Перейти в медиабанк
Вид на Мавзолей В.И. Ленина. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены закроют 4 ноября, в День народного единства, из-за подготовки и проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"Четвертого ноября допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий", - говорится в сообщении.
празднование Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
 
РоссияОбществоМоскваДень народного единства
 
 
