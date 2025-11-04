https://ria.ru/20251104/makron-2052856729.html
Пушков: французы считают, что Макрон хоронит страну
Пушков: французы считают, что Макрон хоронит страну - РИА Новости, 04.11.2025
Пушков: французы считают, что Макрон хоронит страну
Жители Франции считают, что ее президент Эммануэль Макрон "хоронит" страну, заявил российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 04.11.2025
