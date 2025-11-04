Рейтинг@Mail.ru
Пушков: французы считают, что Макрон хоронит страну
23:23 04.11.2025
Пушков: французы считают, что Макрон хоронит страну
Жители Франции считают, что ее президент Эммануэль Макрон "хоронит" страну, заявил российский сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 04.11.2025
Пушков: французы считают, что Макрон хоронит страну

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Жители Франции считают, что ее президент Эммануэль Макрон "хоронит" страну, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Надо отметить, что в соцсетях действительно много критики Макрона, его политики и его окружения, но не со стороны придуманных им российских "фальшивых аккаунтов", а со стороны самих французов, которые считают, что Макрон "хоронит Францию". Причем многие из них - известные фигуры", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что французы не скрывают своего крайнего недовольства Макроном.
"Дело в самом Макроне с его антинациональной политикой - Макроне, которого не приемлет уже почти вся Франция, и репутацию которого уже не спасет даже цифровая диктатура", - констатировал парламентарий.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск на Украину
31 октября, 15:48
 
