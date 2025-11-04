https://ria.ru/20251104/lnr-2052741809.html
Над территорией ЛНР сбили 32 беспилотника ВСУ за сутки
Средства ПВО за сутки уничтожили над территорией ЛНР 32 беспилотника ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2025
луганская народная республика
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
