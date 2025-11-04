Рейтинг@Mail.ru
Над территорией ЛНР сбили 32 беспилотника ВСУ за сутки
10:59 04.11.2025
Над территорией ЛНР сбили 32 беспилотника ВСУ за сутки
Над территорией ЛНР сбили 32 беспилотника ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.11.2025
Над территорией ЛНР сбили 32 беспилотника ВСУ за сутки
Средства ПВО за сутки уничтожили над территорией ЛНР 32 беспилотника ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2025
безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Безопасность, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Над территорией ЛНР сбили 32 беспилотника ВСУ за сутки

Пасечник: над территорией ЛНР сбили 32 беспилотника ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 ноя – РИА Новости. Средства ПВО за сутки уничтожили над территорией ЛНР 32 беспилотника ВСУ, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"Всего над территорией ЛНР силами ПВО сбито и уничтожено 32 БПЛА", - сообщил Пасечник.
Последствия удара ВСУ по многоквартирному жилому дому в Свердловске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Дрон ВСУ атаковал жилой дом в ЛНР, есть пострадавший
10:56
 
БезопасностьЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
