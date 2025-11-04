"Лейкерс" без Джеймса и Дончича обыграли "Портленд" в матче НБА

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" на выезде обыграл "Портленд Трэйл Блэйзерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Портленде и завершилась со счетом 123:115 (24:33, 28:20, 38:33, 33:29) в пользу "Лейкерс". Самым результативным в составе победителей стал Деандре Эйтон, оформивший дабл-дабл (29 очков + 10 подборов). 33 очка у "Портленда" заработал Дени Авдия.
Словенский защитник "Лейкерс" Лука Дончич, оформивший трипл-дабл днем ранее в матче с "Майами Хит" (130:120), не принял участия во встрече из-за проблем с левой ногой. В конце октября он уже был вынужден пропустить три игры из-за этой травмы. Рекордсмен НБА по количеству набранных очков Леброн Джеймс еще не провел ни одного матча в текущем сезоне из-за воспаления седалищного нерва.
"Лейкерс" с 6 победами и 2 поражениями занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, где "Портленд", у которого 4 победы и 3 поражения, располагается на шестой строчке. В ночь на 6 ноября по московскому времени "Лейкерс" примут "Сан-Антонио Спёрс", а "Портленд" дома сыграет с командой "Оклахома-Сити Тандер".
В другом матче "Майами Хит" на выезде выиграл у "Лос-Анджелес Клипперс" со счетом 120:119 (32:30, 34:41, 37:24, 17:24).