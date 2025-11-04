https://ria.ru/20251104/latsio-2052694521.html
"Лацио" обыграл "Кальяри" и продлил серию без поражений в Серии А
футбол
спорт
рим
густав исаксен
маттиа дзакканьи
лацио
кальяри
дженоа
рим
спорт, рим, густав исаксен, маттиа дзакканьи, лацио, кальяри, дженоа, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футболисты "Лацио" обыграли "Кальяри" и продлили серию без поражений в Серии А