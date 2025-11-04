Рейтинг@Mail.ru
"Лацио" обыграл "Кальяри" и продлил серию без поражений в Серии А
Футбол
 
00:56 04.11.2025
"Лацио" обыграл "Кальяри" и продлил серию без поражений в Серии А
"Лацио" обыграл "Кальяри" и продлил серию без поражений в Серии А - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Лацио" обыграл "Кальяри" и продлил серию без поражений в Серии А
"Лацио" обыграл "Кальяри" в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T00:56:00+03:00
2025-11-04T00:56:00+03:00
рим
Новости
спорт, рим, густав исаксен, маттиа дзакканьи, лацио, кальяри, дженоа, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Рим, Густав Исаксен, Маттиа Дзакканьи, Лацио, Кальяри, Дженоа, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Лацио" обыграл "Кальяри" и продлил серию без поражений в Серии А

Футболисты "Лацио" обыграли "Кальяри" и продлили серию без поражений в Серии А

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Лацио" обыграл "Кальяри" в матче десятого тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, голы забили Густав Исаксен (65-я минута) и Маттия Дзакканьи (90+1).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
03 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Лацио
2 : 0
Кальяри
65‎’‎ • Густав Исаксен
(Маттео Гендузи)
90‎’‎ • Маттиа Дзакканьи
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лацио" продлил серию без поражений в Серии А до шести матчей и с 15 очками занимает восьмое место в таблице. "Кальяри" (9 очков) идет 14-м.
В другом матче дня "Дженоа" обыграл в гостях "Сассуоло" (2:1).
Автомобиль скорой помощи в Сербии - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Главный тренер сербского клуба умер после потери сознания во время матча
3 ноября, 23:01
 
Футбол Спорт Рим Густав Исаксен Маттиа Дзакканьи Лацио Кальяри Дженоа Серия А (чемпионат Италии по футболу)
 
